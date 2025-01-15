НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЦБИБЛИОТЕКИ АБХАЗИИ

Сухум. 15 января 2025. Абхазия-Информ. В эфире радио Sputnik директор Национальной библиотеки Абхазии Борис Чолария рассказал о том, что в 2025 году запланировано немало изменений, в том числе технического характера.

Национальная библиотека уже подготовила полную электронную версию всего фонда, включая периодические издания. Но все еще не хватает современной литературы. Этот пробел библиотека восполняет при помощи своих российских коллег. Дирекция заключает договоры с федеральными и региональными библиотеками России о заимствовании читального материала.

Помимо этого, в предстоящем году от Российской госбиблиотеки имени Ленина ожидается техническая поддержка на сумму 273 тысячи рублей, что даст свободный доступ к виртуальному читальному материалу.

Национальная библиотека страны также приступила к оцифровке текстов абхазской литературы и газет.