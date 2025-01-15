В СУХУМЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ КРЫШУ ВОКЗАЛА
Новости Среда, 15 января 2025 22:01
Сухум. 15 января 2025. Абхазия-Информ. На здании вокзала в Сухуме заменили кровлю, отремонтировали трещины, устранили расслоения и ржавчину. По официальным данным, ремонт обошелся в 40 миллионов рублей. Помимо этого, в планах восстановление исторического облика внутренней отделки стен и потолка вокзала, а также застекление всех дверей и окон.
Завершен и ремонт здания центрального управления «Абхазской железной дороги» – отремонтирован фасад, крыша и кабинеты.
Последнее от Super User
- ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКАМ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ – НЕЗАКОННО
- ЖИТЕЛЬ С. ЧХУАРТАЛ УЛИЧЕН В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
- ПРИБЫЛЬ РИЦИНСКОГО ПАРКА В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ УПАЛА ПОЧТИ В ДВА РАЗА
- ХАРИТОН АГРБА – ВТОРОЙ СРЕДИ ЛУЧШИХ БОКСЕРОВ ПО ВЕРСИИ ВСЕМИРНОЙ БОКСЕРСКОЙ АССОЦИАЦИИ (WBA)
- НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЦБИБЛИОТЕКИ АБХАЗИИ