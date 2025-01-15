В СУХУМЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ КРЫШУ ВОКЗАЛА

Сухум. 15 января 2025. Абхазия-Информ. На здании вокзала в Сухуме заменили кровлю, отремонтировали трещины, устранили расслоения и ржавчину. По официальным данным, ремонт обошелся в 40 миллионов рублей. Помимо этого, в планах восстановление исторического облика внутренней отделки стен и потолка вокзала, а также застекление всех дверей и окон.