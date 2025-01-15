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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ КРЫШУ ВОКЗАЛА

Новости Среда, 15 января 2025 22:01
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В СУХУМЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ КРЫШУ ВОКЗАЛА

Сухум. 15 января 2025. Абхазия-Информ. На здании вокзала в Сухуме заменили кровлю, отремонтировали трещины, устранили расслоения и ржавчину. По официальным данным, ремонт обошелся в 40 миллионов рублей. Помимо этого, в планах восстановление исторического облика внутренней отделки стен и потолка вокзала, а также застекление всех дверей и окон.

Завершен и ремонт здания центрального управления «Абхазской железной дороги» – отремонтирован фасад, крыша и кабинеты.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 15 января 2025 22:07

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