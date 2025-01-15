ЖИТЕЛЬ С. ЧХУАРТАЛ УЛИЧЕН В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Сухум. 15 января 2025. Абхазия-Информ. Житель с. Чхуартал Ткуарчалского района Булискерия Диего Мерабиевич, 2002 г.р. уличен в хищении чужого имущества. Он был задержан сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагрскому району в результате оперативного реагирования на заявление о краже сумки посетителя столовой отеля «Европа», расположенного по ул. Авидзба в г. Гагра.

Похищенное имущество, а именно, денежные средства в размере 30.000 рублей, банковские карты и документы на имя потерпевшего сотрудники милиции изъяли.

В отношении гражданина Булискерия по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело, расследует которое отдел дознания УВД по Гагрскому району.

На время предварительного следствия обвиняемый ограничен подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Об этом сообщает сайт МВД.