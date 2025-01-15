ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКАМ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ – НЕЗАКОННО

«Тарифы на услуги по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом установлены Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 30 ноября 2021 года № 122 «Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом». В настоящее Постановление не вносились изменения с 2021 года. В этой связи любые изменения утвержденных тарифов, которые не были официально утверждены, считаются несанкционированными», – отмечается в заявлении.