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Абхазия Информ

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКАМ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ – НЕЗАКОННО

Новости Среда, 15 января 2025 22:26
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ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКАМ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ – НЕЗАКОННО

Сухум. 15 января 2025. Абхазия-Информ. Министерства энергетики и транспорта Абхазии сделало заявление о несанкционированном повышении тарифов на услуги по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

«Тарифы на услуги по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом установлены Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 30 ноября 2021 года № 122 «Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом». В настоящее Постановление не вносились изменения с 2021 года. В этой связи любые изменения утвержденных тарифов, которые не были официально утверждены, считаются несанкционированными», – отмечается в заявлении.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 15 января 2025 22:29

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