СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕМ КАНДИДАТАМ В ПРЕЗИДЕНТЫ РАВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В нашей стране проходит важный политический процесс, который сопровождается общественной и политической активностью – кампания по выборам президента Республики Абхазия.

Сухум. 16 января 2025. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии выступил с обращением в связи с предстоящими выборами президента Республики Абхазия.

Одним из важных этапов этой кампании является предвыборная агитация в средствах массовой информации.

Союз журналистов Абхазии призывает редакции СМИ и журналистов в своей работе руководствоваться действующим избирательным законодательством и Законом о СМИ, соблюдать нормы профессиональной этики и создавать всем кандидатам в президенты равные информационные возможности.

Все материалы, посвященные выборной тематике, должны быть объективными, беспристрастными, информативными и взвешенными по отношению ко всем кандидатам. Союз журналистов призывает не распространять информацию, заведомо порочащую честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов в президенты.

Ответственное выполнение журналистами своих профессиональных обязанностей будет способствовать свободному волеизъявлению избирателей, выражению ими своей гражданской позиции, цивилизованному порядку проведения выборов».