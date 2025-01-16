 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕМ КАНДИДАТАМ В ПРЕЗИДЕНТЫ РАВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Новости Четверг, 16 января 2025 22:08
Оцените материал
(0 голосов)
СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕМ КАНДИДАТАМ В ПРЕЗИДЕНТЫ РАВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Сухум. 16 января 2025. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии выступил с обращением в связи с предстоящими выборами президента Республики Абхазия.

«Уважаемые журналисты, руководители средств массовой информации!

В нашей стране проходит важный политический процесс, который сопровождается общественной и политической активностью – кампания по выборам президента Республики Абхазия.

Одним из важных этапов этой кампании является предвыборная агитация в средствах массовой информации.

Союз журналистов Абхазии призывает редакции СМИ и журналистов в своей работе руководствоваться действующим избирательным законодательством и Законом о СМИ, соблюдать нормы профессиональной этики и создавать всем кандидатам в президенты равные информационные возможности.

Все материалы, посвященные выборной тематике, должны быть объективными, беспристрастными, информативными и взвешенными по отношению ко всем кандидатам. Союз журналистов призывает не распространять информацию, заведомо порочащую честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов в президенты.

Ответственное выполнение журналистами своих профессиональных обязанностей будет способствовать свободному волеизъявлению избирателей, выражению ими своей гражданской позиции, цивилизованному порядку проведения выборов».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 16 января 2025 22:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ПЯТОГО КАНДИДАТА НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА МНС ВЫПОЛНИЛО ПЛАН ЗА 2024 ГОД НА 112% »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.