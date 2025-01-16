МНС ВЫПОЛНИЛО ПЛАН ЗА 2024 ГОД НА 112%

Сухум. 16 января 2025. Абхазия-Информ. За 2024 год в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 6 421 466,2 тыс. руб. (шесть миллиардов четыреста двадцать один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч рублей) при плане 5 722 814,9 тыс. руб. (пять миллиардов семьсот двадцать два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч рублей). Выполнение составило 112%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 698 651,0 тыс. руб. (шестьсот девяноста восемь миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча рублей). Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составила 123%, что в суммарном выражении равно 1 208 779,1 тыс. руб. (один миллиард двести восемь миллионов семьсот семьдесят девять тысяч рублей).

Поступления налоговых платежей по районам за 2024 год составили:

По г. Сухум – при плане 2 730 027,5 тыс. руб. (два миллиарда семьсот тридцать миллионов двадцать семь тысяч рублей) поступило 3 051 417,9 тыс. руб. (три миллиарда пятьдесят один миллион четыреста семнадцать тысяч рублей) выполнение – 112%.

По Гагрскому району – при плане 1 826 376,7 тыс. руб. (один миллиард восемьсот двадцать шесть миллион триста семьдесят шесть тысяч рублей) поступило 1 893 602,1 тыс. руб. (один миллиард восемьсот девяноста три миллиона шестьсот две тысячи рублей) выполнение – 104%.

По Гудаутскому району – при плане 572 443,1 тыс. руб. (пятьсот семьдесят два миллиона четыреста сорок три тысячи рублей) поступило – 663 576,2 тыс. руб. (шестьсот шестьдесят три миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч рублей) выполнение – 116%.

По Сухумскому району – при плане 120 988,7 тыс. руб. (сто двадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч рублей) поступило – 200 815,1 тыс. руб. (двести миллионов восемьсот пятнадцать тысяч рублей) выполнение – 166%.

По Гулрыпшскому району – при плане 167 104,7 тыс. руб. (сто шестьдесят семь миллион сто четыре тысячи рублей) поступило – 220 841,6 тыс. руб. (двести двадцать миллионов восемьсот сорок одна тысяча рублей) выполнение – 132%.

По Очамчырскому району – при плане 193 650,2 тыс. руб. (сто девяноста три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч рублей) поступило – 254 646,9 тыс. руб. (двести пятьдесят четыре миллиона шестьсот сорок шесть тысяч рублей) выполнение – 131%.

По Ткуарчалскому району – при плане 41 568,6 тыс. руб. (сорок один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч рублей) поступило – 59 131,2 тыс. руб. (пятьдесят девять миллионов сто тридцать одна тысяча рублей) выполнение – 142%.

По Галскому району – при плане 70 655,4 тыс. руб. (семьдесят миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч рублей) поступило – 77 435,2 тыс. руб. (семьдесят семь миллионов четыреста тридцать пять тысяч рублей) выполнение 110%.