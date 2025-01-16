КРЕМЛЬ МОЖЕТ ПОДДЕРЖАТЬ АРШБА В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ

Сухум. 16 января 2025. Абхазия-Информ. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов в интервью «Российской газете» прокомментировал предстоящие президентские выборы в Абхазии. Появление такого комментария на страницах правительственного издания может быть сигналом абхазским политическим кругам о том, какого кандидата Кремль хотел бы видеть в качестве партнера.

По словам Асафова, в преддверии выборов распространяются различные гипотезы и даже фейковые версии, затрагивающие актуальные для Абхазии темы. Среди них – вопросы электроснабжения, майнинга, а также взаимодействия с Россией в таких направлениях, как инвестиции, гуманитарная помощь и укрепление союзнических отношений. Политолог добавил, что внутриполитический кризис, наблюдаемый в элитах Абхазии, стал одной из причин текущей ситуации. Этот кризис предстоит разрешить через избирательный процесс.

Среди кандидатов на пост президента особое внимание эксперт уделил Роберту Аршба, бывшему председателю Контрольной палаты Абхазии. Александр Асафов охарактеризовал Аршба как политика, который демонстрирует прагматичный и взвешенный подход к сотрудничеству с Россией, стремясь развивать и укреплять двусторонние отношения.

«Роберт Аршба способен выступить в роли медиатора между различными политическими группами, учитывая при этом мнение граждан Абхазии. Его компромиссная позиция позволяет сбалансировать интересы всех сторон внутриполитического кризиса. Более того, кандидат предлагает конкретные шаги по реформированию системы государственного управления, что делает его весьма перспективной фигурой», – отметил политолог.

По мнению Асафова, реалистичная программа Аршба выгодно выделяется на фоне популистских обещаний других претендентов. Она может стать основой для консенсуса среди элит и получить одобрение избирателей. Однако окончательные выводы, по словам эксперта, можно будет сделать только после завершения голосования.

Напомним, политическая нестабильность в Абхазии привела к отставке президента Аслана Бжания, о которой он объявил 19 ноября. Вслед за ним пост покинул премьер-министр Александр Анкваб. Регистрация кандидатов на грядущие президентские выборы завершается 16 января.

https://rosng.ru/post/kreml-mozhet-podderzhat-arshbe-v-kachestve-kandidata-v-prezidety-abhazii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Fcfd97fc6-c1d2-555a-b3f0-eb3e515041cf