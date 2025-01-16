 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КРЕМЛЬ МОЖЕТ ПОДДЕРЖАТЬ АРШБА В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 16 января 2025 22:19
Оцените материал
(0 голосов)
КРЕМЛЬ МОЖЕТ ПОДДЕРЖАТЬ АРШБА В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ

Сухум. 16 января 2025. Абхазия-Информ. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов в интервью «Российской газете» прокомментировал предстоящие президентские выборы в Абхазии. Появление такого комментария на страницах правительственного издания может быть сигналом абхазским политическим кругам о том, какого кандидата Кремль хотел бы видеть в качестве партнера.

По словам Асафова, в преддверии выборов распространяются различные гипотезы и даже фейковые версии, затрагивающие актуальные для Абхазии темы. Среди них – вопросы электроснабжения, майнинга, а также взаимодействия с Россией в таких направлениях, как инвестиции, гуманитарная помощь и укрепление союзнических отношений. Политолог добавил, что внутриполитический кризис, наблюдаемый в элитах Абхазии, стал одной из причин текущей ситуации. Этот кризис предстоит разрешить через избирательный процесс.

Среди кандидатов на пост президента особое внимание эксперт уделил Роберту Аршба, бывшему председателю Контрольной палаты Абхазии. Александр Асафов охарактеризовал Аршба как политика, который демонстрирует прагматичный и взвешенный подход к сотрудничеству с Россией, стремясь развивать и укреплять двусторонние отношения.

«Роберт Аршба способен выступить в роли медиатора между различными политическими группами, учитывая при этом мнение граждан Абхазии. Его компромиссная позиция позволяет сбалансировать интересы всех сторон внутриполитического кризиса. Более того, кандидат предлагает конкретные шаги по реформированию системы государственного управления, что делает его весьма перспективной фигурой», – отметил политолог.

По мнению Асафова, реалистичная программа Аршба выгодно выделяется на фоне популистских обещаний других претендентов. Она может стать основой для консенсуса среди элит и получить одобрение избирателей. Однако окончательные выводы, по словам эксперта, можно будет сделать только после завершения голосования.

Напомним, политическая нестабильность в Абхазии привела к отставке президента Аслана Бжания, о которой он объявил 19 ноября. Вслед за ним пост покинул премьер-министр Александр Анкваб. Регистрация кандидатов на грядущие президентские выборы завершается 16 января.

https://rosng.ru/post/kreml-mozhet-podderzhat-arshbe-v-kachestve-kandidata-v-prezidety-abhazii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Fcfd97fc6-c1d2-555a-b3f0-eb3e515041cf

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 16 января 2025 22:21

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « «АЙТАЙРА» ПОДДЕРЖИТ БАДРУ ГУНБА НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.