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Абхазия Информ

КОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВ ПОСЕТИВШИХ НОВОАФОНСКАЯ ПЕЩЕРУ – УБАВИЛОСЬ

Новости Четверг, 16 января 2025 22:22
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КОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВ ПОСЕТИВШИХ НОВОАФОНСКАЯ ПЕЩЕРУ – УБАВИЛОСЬ

Сухум. 16 января 2025. Абхазия-Информ. В первые две недели 2025 года Новоафонскую пещеру в Абхазии посетили более 6 тыс. человек, рассказали представители комплекса. Благодаря посетителям бюджет пещеры пополнился на 4,2 млн рублей.

В первые дни 2024 года Новоафонская пещера приняла около 7,8 тыс. человек, которые принесли в бюджет комплекса свыше 5,4 млн рублей.

Напомним, что Новый Афон попал в список самых бюджетных направлений для отдыха на новогодние праздники. Одна ночь в отеле обходилась туристам в среднем в 3,4 тыс. рублей.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 16 января 2025 22:47

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