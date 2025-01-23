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Абхазия Информ

АСТРАХАНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПЕРЕДАЛИ НА НУЖДЫ СВО КОНФИСКОВАННЫЙ МИНИВЭН ИЗ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 23 января 2025 22:20
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АСТРАХАНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПЕРЕДАЛИ НА НУЖДЫ СВО КОНФИСКОВАННЫЙ МИНИВЭН ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 23 января 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники таможни передали транспортное средство «Toyota Alphard» воинскому подразделению Министерства обороны. Автомобиль с абхазскими номерами был задержан должностными лицами оперативно-розыскного отдела таможни на территории Астраханской области при содействии ПУ ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. Было установлено, что владелец автомобиля – 58-летний гражданин Республики Абхазия – ввез в Россию транспортное средство для личного использования с освобождением от уплаты таможенных платежей. Далее мужчина передал минивэн в пользование гражданину России в нарушение таможенного законодательства.

Автомобиль был изъят и конфискован в доход государства по решению суда.

«В соответствии с действующим законодательством временно ввезенное транспортное средство для личного пользования может быть передано иностранным гражданином во временное пользование физическому лицу государства-члена ЕАЭС с разрешения таможенного органа и при условии обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. В иных случаях такую передачу можно осуществить только после таможенного декларирования автомобиля в целях свободного обращения», – поясняет заместитель начальника Астраханской таможни Евгений Бондарев.

В 2024 году Астраханской таможней было передано 4 конфискованных автомобиля на нужды СВО для помощи в выполнении боевых задач.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 23 января 2025 22:21

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