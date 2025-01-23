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Абхазия Информ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД БЮДЖЕТНИКАМИ И ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ: КАК ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ВАЛЕРИЯ БГАНБА С ГЛАВАМИ РАЙОНОВ

Новости Четверг, 23 января 2025 22:00
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД БЮДЖЕТНИКАМИ И ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ: КАК ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ВАЛЕРИЯ БГАНБА С ГЛАВАМИ РАЙОНОВ

Сухум. 23 января 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба провел совещание с главами районов. Первая тема была посвящена выполнению бюджетных обязательств, вторая – подготовке к выборам президента.

Доклады о финансовой ситуации в районах

И. о. главы администрации Гагрского района Адамур Цишба доложил, что финансовая ситуация в районе позволит в полном объеме выплатить заработную плату бюджетникам.

«На данный момент в бюджете района примерно 20 млн рублей. Обязательства за январь составляют около 65 млн рублей. Думаю, мы справимся», – отметил он.

И.о. главы администрации Сухумского района Аслан Сангулия также уверил Валерия Бганба, что район на 1 января выполнил все обязательства перед бюджетниками.

«В этом нам помог остаток финансов с прошлого года», – сказал Сангулия.

По словам главы администрации Гудаутского района Валерия Авидзба, заработная плата выплачена по декабрь 2024 года включительно, однако в январе картина может измениться, и, возможно, потребуется помощь республиканского центра.

Валерий Бганба отметил, что с пониманием относится к сложностям, но район должен подключить все резервы, в том числе активизировать рост налоговых поступлений.

«Мы не можем оставить людей без зарплаты. Бизнес должен вовремя платить налоги», – подчеркнул он.

Руководитель администрации Галского района Константин Пилия сказал, что конец 2024 года оказался не простым, однако министерство финансов помогло вовремя выплатить субсидии и дотации.

«Это позволило нам закрыть год без долгов. На данный момент проблем по выплате зарплаты нет, остались лишь некоторые договорные обязательства, но мы с ними справимся в рабочем порядке», – отметил он.

И. о. главы администрации Ткуарчалского района Виталий Квициния рассказал, что заработная плата выплачена в полном объеме по декабрь 2024 года.

«В январе также не должно быть сложностей, однако за прошлый год бюджет района недополучил из республиканского бюджета порядка 35 млн рублей», – добавил он.

И.о. главы администрации Очамчырского района Артемон Габелая проинформировал, что 2024 год закрыт без долгов.

«Мы надеемся, что и январь будет без долгов. Наш бюджет в основном формируется благодаря рыбному промыслу, в этом году, к сожалению, его показатели небольшие, поэтому могут возникнуть трудности. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше, но, в любом случае сделаем все возможное, чтобы бюджетники вовремя получали заработную плату», – пообещал Габелая.

И. о. главы администрации Гулрыпшского района Беслан Цвинария доложил, что 2024 год закрыт без задолженностей по всем видам обязательств. Для выплаты зарплаты за январь в бюджете уже зарезервированы необходимые финансы.

«Единственная проблема – это выплаты, которые осуществляются за счет дотаций и субсидий, но совместно с Министерством финансов в рабочем порядке будем ее решать», – сказал он.

Валерий Бганба подчеркнул, что важно активизировать налоговые поступления в бюджет района, в том числе и земельный налог, который обязаны выплачивать все, чей участок превышает по площади 25 соток. Особенно это актуально для Сухумского, Очамчырского, Гудаутского и Гулрыпшского районов, уверен и. о. президента. Он добавил, что одна из главных задач для всех на ближайшую перспективу – научиться жить на собственные средства.

«Я понимаю, что некоторые районы, например, Ткуарчалский, по объективным причинам пока не могут развиваться без поддержки из центра, но в других районах есть резервы, и их надо использовать в полной мере», – отметил Бганба и поблагодарил глав районов за активную работу в декабре, когда практически ежедневно необходимо было изыскивать крупные средства для оплаты перетока электроэнергии из России.

Подготовка к выборам

После докладов глав районов о финансовом положении Валерий Бганба поинтересовался, как идет подготовка к предстоящим 15 февраля выборам президента. Руководители районов доложили, что ситуация на местах спокойная, стабильная, каких-либо эксцессов не наблюдается.

Бганба напомнил, что основные задачи глав районных администраций – обеспечить безопасность и решить технические вопросы, в том числе с транспортом, чтобы у всех граждан была возможность принять участие в голосовании.

«Мы должны сделать все, чтобы помочь штабам с помещениями, и обеспечить нормальную работу избирательных участков», – сказал он.

Бганба особо подчеркнул важность бесперебойного электроснабжения в день выборов не только во время голосования, но и при подсчете голосов на участках.

«Необходимо заранее договориться с руководством «Черноморэнерго» о том, чтобы с 8 утра 15 февраля до 8 утра 16 февраля избирательные участки были обеспечены электроэнергией», – подчеркнул он.

И.о. президента отметил, что впервые наблюдает ситуацию, когда перед президентскими выборами 90% глав администраций районов и ушли в отпуск вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности.

«Я очень надеюсь, что у глав районов все получится. Каждый из нас, включая всех министров, круглосуточно будет на связи. Мы готовы оказывать любую помощь в любое время», – сказал Бганба.

О трагедии в Гагре

В конце совещания и. о. главы Гагрского района Адамур Цишба высказал сожаление о том, что гибель трех человек 21 января в Гагре при прокладке канализационной трубы стала поводом для политизации случившегося в виде публикации непроверенной информации в некоторых СМИ.

Валерий Бганба призвал установить все обстоятельства трагедии и предпринять все, чтобы подобное больше не повторилось.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 23 января 2025 22:13

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