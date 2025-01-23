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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ РАЙОНОВ

Новости Четверг, 23 января 2025 16:40
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СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ РАЙОНОВ

Сухум. 23 января 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба провел совещание с главами районов, посвященное подготовке к выборам президента. Бганба поинтересовался, как идет подготовка к предстоящим 15 февраля выборам президента. Руководители районов доложили, что ситуация на местах спокойная, стабильная, каких-либо эксцессов не наблюдается.

Валерий Бганба напомнил, что основные задачи глав районных администраций – обеспечить безопасность и решить технические вопросы, в том числе с транспортом, чтобы у всех граждан была возможность принять участие в голосовании.

«Мы должны сделать всё, чтобы помочь штабам с помещениями и обеспечить нормальную работу избирательных участков», – сказал он.

Валерий Бганба особо подчеркнул важность бесперебойного электроснабжения в день выборов не только на время голосования, но и в период подсчета голосов на участках.

«Необходимо заранее договориться с руководством «Черноморэнерго» о том, чтобы с 8 утра 15 февраля до 8 утра 16 февраля избирательные участки были обеспечены электроэнергией», – подчеркнул он.

И.о. президента отметил, что впервые наблюдает ситуацию, когда перед выборами большинство работников органов исполнительной власти находятся в отпуске, вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности.

«Я очень надеюсь, что у глав районов все получится. Каждый из нас, включая всех министров, круглосуточно будет на связи. Мы готовы оказывать любую помощь в любое время», – добавил Валерий Бганба.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 23 января 2025 16:43

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