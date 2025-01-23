УЧЕНИКИ БЗЫБСКОЙ ШКОЛЫ ПОСЕТИЛИ ОБЪЕКТЫ МИНОБОРОНЫ
Сухум. 23 января 2025. Абхазия-Информ. Ученики Бзыбской средней школы №1 посетили Сухумское высшее общевойсковое командное училище и музей Вооруженных сил Республики Абхазия.
Большой интерес у школьников вызвало посещение Сухумского высшего общевойскового командного училища. Учащиеся имели возможность познакомиться с традициями военного воспитания, историей и повседневной деятельностью высшего военного учебного заведения.
В музее Вооруженных сил ученики осмотрели экспозицию, посвященную Отечественной войне народа Абхазии, становлению и формированию Вооруженных сил страны.
В ходе экскурсии молодые люди узнали о подвигах защитников Отечества, участниках Великой Отечественной войны, Отечественной войны народа Абхазии, истории военных, антитеррористических операций, проводимых Вооруженными Силами.
С большим интересом школьники ознакомились с представленными в музее образцами оружия, фронтовыми письмами, фотографиями и боевыми орденами защитников Отечества, осмотрели боевые знамена фронтов и знамя Победы.
Военный музей помогает не только узнать что-то новое, но и выполняет важную миссию обучения и воспитания молодежи.