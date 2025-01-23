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Абхазия Информ

ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИЛИ КОНКУРСА ВОКАЛИСТОВ

Новости Четверг, 23 января 2025 15:04
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ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИЛИ КОНКУРСА ВОКАЛИСТОВ

Сухум. 23 января 2025. Абхазия-Информ. Объявлены победители конкурса вокалистов II Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава.

Гран-при взяла Полина Шароварова из России.

Первая премия: Самира Галимова, сопрано (Россия), Юлия Вакула, меццо-сопрано (Россия).

Вторая премия: Иван Бородулин, контратенор (Россия), Евгений Бовыкин, баритон (Россия).

Третья премия: Элен Егиазарян, сопрано (Армения), Елизавета Кулагина, сопрано (Россия).

Остальным финалистам будут вручены дипломы и специальные призы.

Закрытие состоится 24 января.

Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Всего на участие было подано 978 заявок из 23 стран. Общий призовой фонд составляет 13,2 миллиона рублей.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 23 января 2025 15:06

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