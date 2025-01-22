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Абхазия Информ

СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА АБХАЗИИ

Новости Среда, 22 января 2025 23:06
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СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА АБХАЗИИ

Сухум. 22 января 2025. Абхазия-Информ. В целях проведения анализа и разработки предложений по корректировке таможенного тарифа Республики Абхазия (ввозные таможенные пошлины) распоряжением исполняющего обязанности президента Валерия Бганба создана специальная рабочая группа.

В состав рабочей группы, возглавляемой и.о. руководителя Аппарата Кабинета Министров Давидом Сангулия, входят:

Ардзинба Д.Т. – начальник Управления экономики Аппарата Кабинета министров (секретарь);                                                  

Квициния А.Г. – начальник Управления таможенной статистики и анализа ГТК;

Лушба А.Н. – член правления Торгово-промышленной палаты;

Миквабия Т.З. – заместитель министра экономики;

Страничкин А.В. – заместитель секретаря Общественной палаты;

Халваш Б.В. – председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам (по согласованию);

Цейба Д.В. – начальник Главного управления таможенного оформления и таможенного контроля ГТК;

Министерству экономики поручается до 27 января 2025 года представить в Рабочую группу документы и материалы, использованные при разработке проектов решений Кабинета Министров Республики Абхазия, направленных на установление нового таможенного тарифа, в том числе решения сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией и протоколы совместных заседаний Рабочей группы по гармонизации законодательства по данному вопросу.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 22 января 2025 23:20

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