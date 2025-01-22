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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМИ МАЛОГО БИЗНЕСА

Новости Среда, 22 января 2025 23:03
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ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМИ МАЛОГО БИЗНЕСА

Сухум. 22 января 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба принял делегацию представителей малого бизнеса, занимающихся реализацией одежды и обуви на вещевых рынках. Участники встречи сказали, что были вынуждены обратиться к нему в связи со вступлением в силу с 1 января 2025 года новых ставок таможенных пошлин.

«С начала года размер обязательных платежей по некоторым товарным позициям вырос в два раза. Мы торгуем дешевой одеждой и обувью и будем вынуждены поднять цены, потеряв тем самым неплатежеспособных клиентов. Либо мы будем вынуждены разориться и оставить свои семьи без средств к существованию», – выразила общее мнение одна из участниц встречи.

Валерий Бганба заверил представителей малого бизнеса, что в самое ближайшее время им будет создана рабочая группа, которая в сжатые сроки выработает предложения по корректировке ранее принятых ставок таможенных пошлин.

«Рабочая группа проведет работу в тесном контакте с предпринимателями, осуществляющими деятельность в различных сферах экономики», – сказал Бганба.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 22 января 2025 23:06

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