ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ АБХАЗИИ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 57 МЛРД РУБЛЕЙ
Новости Среда, 22 января 2025 22:58
Сухум. 22 января 2025. Абхазия-Информ. Объем внешней торговли Республики Абхазия в 2024 году составил 57 млрд 109 млн руб. Это на 16,5% больше в сравнении с показателями 2023 года. Объем внешней торговли в 2023 году составлял 49 млн 3 млн руб.
Импорт в 2024 году составил 48 млрд 110 млн. руб., что больше показателей 2025 года (41 млрд 693 млн руб., на 15%, экспорт – 8 млрд 999 млн руб. Рост экспорта в 2024 году в сравнении с 2023 годом (7 млрд 310 млн руб.) составил 23%.