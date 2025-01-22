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Абхазия Информ

ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ АБХАЗИИ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 57 МЛРД РУБЛЕЙ

Новости Среда, 22 января 2025 22:58
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ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ АБХАЗИИ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 57 МЛРД РУБЛЕЙ

Сухум. 22 января 2025. Абхазия-Информ. Объем внешней торговли Республики Абхазия в 2024 году составил 57 млрд 109 млн руб. Это на 16,5% больше в сравнении с показателями 2023 года. Объем внешней торговли в 2023 году составлял 49 млн 3 млн руб.

Импорт в 2024 году составил 48 млрд 110 млн. руб., что больше показателей 2025 года (41 млрд 693 млн руб., на 15%, экспорт – 8 млрд 999 млн руб. Рост экспорта в 2024 году в сравнении с 2023 годом (7 млрд 310 млн руб.) составил 23%.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 22 января 2025 23:03

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