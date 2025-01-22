ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ АБХАЗИИ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 57 МЛРД РУБЛЕЙ

Сухум. 22 января 2025. Абхазия-Информ. Объем внешней торговли Республики Абхазия в 2024 году составил 57 млрд 109 млн руб. Это на 16,5% больше в сравнении с показателями 2023 года. Объем внешней торговли в 2023 году составлял 49 млн 3 млн руб.