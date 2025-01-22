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Абхазия Информ

В ГАГРЕ ПОГИБЛИ ТРОЕ МУЖЧИН

Новости Среда, 22 января 2025 22:48
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В ГАГРЕ ПОГИБЛИ ТРОЕ МУЖЧИН

Сухум. 22 января 2025. Абхазия-Информ. В Гагре в Абхазии произошло ЧП, в результате которого погибли трое мужчин. Сообщается, что один из местных жителей решил вырыть водоотвод в районе Сухумского шоссе. В этом деле он попросил помощь у двух своих знакомых. Вместе они спустились в яму, чтобы проверить выполненные работы. В этот момент на них обрушилась земля.

Прибывшие на место сотрудники МЧС достали мужчин из ямы, однако они уже не подавали признаков жизни.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 22 января 2025 22:56

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