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Абхазия Информ

В С. ПСАХАРА ВЫЯВЛЕНЫ ДВА МАЙНИНГ-ОБЪЕКТА

Новости Среда, 22 января 2025 22:45
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В С. ПСАХАРА ВЫЯВЛЕНЫ ДВА МАЙНИНГ-ОБЪЕКТА

Сухум. 22 января 2025. Абхазия-Информ. Оперативную информацию о незаконной деятельности по добыче криптовалют реализовали сотрудники УВД по Гагрскому району и в результате проведенных мероприятий совместно с сотрудниками Таможенного комитета Абхазии выявили два майнинг-объекта в с. Псахара.

20 аппаратов по добыче криптовалют, принадлежащие Псардия Рауфу Георгиевичу изъято из частного домовладения по ул. 1-ый переулок Космонавтов. На той же улице, в подсобном помещении дома №26 правоохранители изъяли еще 14 аппаратов, принадлежащих Краснобрыжему Анатолию Владимировичу.

МВД Абхазии незамедлительно реагирует на все сообщения граждан о фактах незаконного подключения к электросети с целью майнинга криптовалют. Информацию можно направить на линию Доверия по указанным телефонам: +7 840 229-72-73

+7 940 920-20-95 – WhatsApp /Telegram

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 22 января 2025 22:47

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