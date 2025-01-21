ОГЛАШЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ КАХИ МУРАДОВА

Сухум. 21 января 2025. Абхазия-Информ . Верховным судом Республики Абхазия, оглашен обвинительный приговор в отношении гражданина Абхазии Мурадова Кахи Шотаевича, который был признан виновным и осужден по признакам преступлений, предусмотренных статьями 273 (Государственная измена, т.е. выдача военной тайны иностранному государству), ч. 1 ст. 217 Уголовного Кодекса Республики Абхазия.

Предварительным следствием установлено, что Мурадов осуществлял сбор и передачу информации вражеским спецслужбам в ущерб безопасности Республики Абхазия. Он также поддерживал контакты с экс-командирами так называемого Гагрского батальона Госсовета Грузии, членами радикальной националистической группировки «Мхедриони», а также наёмниками грузинского легиона, участвующего в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

9 мая 2024 года Мурадов К. Ш. был задержан сотрудниками СГБ РА, однако свою вину в предъявленном преступлении ни в ходе предварительного следствия, ни в суде не признал.

Согласно резолютивной части приговора Мурадов К.Ш. приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, без штрафа.

В течении 15 рабочих дней со дня провозглашения приговора стороны и осужденный вправе обжаловать его в кассационном порядке.

Названное лицо считается невиновным до вступления в силу обвинительного приговора.