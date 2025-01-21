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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНЫ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ КАНДИДАТАМ В ПРЕЗИДЕНТЫ И В ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ НА АГТРК

Новости Вторник, 21 января 2025 23:22
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УТВЕРЖДЕНЫ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ КАНДИДАТАМ В ПРЕЗИДЕНТЫ И В ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ НА АГТРК

Сухум. 21 января 2025. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия утвердила условия предоставления эфирного времени на АГТРК кандидатам в президенты и кандидатам в вице-президенты, а также провели жеребьевку.

Бесплатное эфирное время (в записи) с кандидатами в президенты:

Не более 10 роликов продолжительностью до трех минут каждый – 12,13 и 14 февраля 2025 г. Готовые видеоролики должны быть представлены на абхазском языке и русском языках:

3 ролика утром (2 на русском языке 1 на абхазском языке);

3 ролика днем (1 на русском языке 2 на абхазском языке);

4 ролика вечером (2 на русском языке 2 на абхазском языке).

Телебеседа кандидата в президенты (либо вместе с кандидатом в вице-президенты) продолжительностью до 30 минут на АГТРК – с 3 по 7 февраля 2025 г.

3 февраля – Роберт Аршба,

4 февраля – Адгур Хурхумал,

5 февраля – Бадра Гунба,

6 февраля – Олег Барциц,

7 февраля – Адгур Ардзинба.

Бесплатное эфирное время в прямом эфире:

Пресс-конференция всех кандидатов в президенты с представителями СМИ – 31 января 2025 г.

Теледебаты кандидатов в вице-президенты – 8 февраля 2025 г.

Теледебаты кандидатов в президенты – 11 февраля 2025 г.

Эфиры будут проводиться на абхазском и русском языках.

Платное эфирное время:

Не более 30 роликов продолжительностью до трех минут.

Телефильм продолжительностью до 40 минут – с 26 по 30 января 2025 г.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 21 января 2025 23:32

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