УТВЕРЖДЕНЫ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ КАНДИДАТАМ В ПРЕЗИДЕНТЫ И В ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ НА АГТРК
Сухум. 21 января 2025. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия утвердила условия предоставления эфирного времени на АГТРК кандидатам в президенты и кандидатам в вице-президенты, а также провели жеребьевку.
Бесплатное эфирное время (в записи) с кандидатами в президенты:
Не более 10 роликов продолжительностью до трех минут каждый – 12,13 и 14 февраля 2025 г. Готовые видеоролики должны быть представлены на абхазском языке и русском языках:
3 ролика утром (2 на русском языке 1 на абхазском языке);
3 ролика днем (1 на русском языке 2 на абхазском языке);
4 ролика вечером (2 на русском языке 2 на абхазском языке).
Телебеседа кандидата в президенты (либо вместе с кандидатом в вице-президенты) продолжительностью до 30 минут на АГТРК – с 3 по 7 февраля 2025 г.
3 февраля – Роберт Аршба,
4 февраля – Адгур Хурхумал,
5 февраля – Бадра Гунба,
6 февраля – Олег Барциц,
7 февраля – Адгур Ардзинба.
Бесплатное эфирное время в прямом эфире:
Пресс-конференция всех кандидатов в президенты с представителями СМИ – 31 января 2025 г.
Теледебаты кандидатов в вице-президенты – 8 февраля 2025 г.
Теледебаты кандидатов в президенты – 11 февраля 2025 г.
Эфиры будут проводиться на абхазском и русском языках.
Платное эфирное время:
Не более 30 роликов продолжительностью до трех минут.
Телефильм продолжительностью до 40 минут – с 26 по 30 января 2025 г.
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