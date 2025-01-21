УТВЕРЖДЕНЫ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ КАНДИДАТАМ В ПРЕЗИДЕНТЫ И В ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ НА АГТРК

Сухум. 21 января 2025. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия утвердила условия предоставления эфирного времени на АГТРК кандидатам в президенты и кандидатам в вице-президенты, а также провели жеребьевку.

Бесплатное эфирное время (в записи) с кандидатами в президенты: