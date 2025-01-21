В АБХАЗИИ ВВЕДЕН ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ, ОБМЕН, ПЕРЕДАЧУ И СПИСАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОССОБСТВЕННОСТИ

Сухум. 21 января 2025. Абхазия-Информ . Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал 21 января указ «О временном запрете на реализацию, обмен, передачу и списание транспортных средств, находящихся в государственной (республиканской или местной) собственности».

До вступления в должность вновь избранного президента устанавливается временный запрет на реализацию, обмен, передачу и списание транспортных средств, находящихся в государственной собственности.

Правительству поручено приостановить действие постановления Кабинета министров Абхазии от 16 октября 2009 года № 180 «О порядке реализации, обмена, передачи, списания государственного имущества» в части, касающейся транспортных средств, находящихся в государственной (республиканской или местной) собственности, до вступления в должность вновь избранного президента.