 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ВВЕДЕН ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ, ОБМЕН, ПЕРЕДАЧУ И СПИСАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОССОБСТВЕННОСТИ

Новости Вторник, 21 января 2025 23:15
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ ВВЕДЕН ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ, ОБМЕН, ПЕРЕДАЧУ И СПИСАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОССОБСТВЕННОСТИ

Сухум. 21 января 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал 21 января указ «О временном запрете на реализацию, обмен, передачу и списание транспортных средств, находящихся в государственной (республиканской или местной) собственности».

До вступления в должность вновь избранного президента устанавливается временный запрет на реализацию, обмен, передачу и списание транспортных средств, находящихся в государственной собственности.

Правительству поручено приостановить действие постановления Кабинета министров Абхазии от 16 октября 2009 года № 180 «О порядке реализации, обмена, передачи, списания государственного имущества» в части, касающейся транспортных средств, находящихся в государственной (республиканской или местной) собственности, до вступления в должность вновь избранного президента.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 21 января 2025 23:21

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ УТВЕРЖДЕНЫ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ КАНДИДАТАМ В ПРЕЗИДЕНТЫ И В ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ НА АГТРК »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.