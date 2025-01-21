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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Вторник, 21 января 2025 23:08
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ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 21 января 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба провел встречу с и.о. главы Администрации Гагрского района Адамуром Цишба, который проинформировал о ситуации в районе.

«Я встречался с людьми, собравшимися у Гагрской администрации. Я сказал им, что надо освободить здание, так как администрация должна работать. Будет разбирательство, и будет принято какое-то решение.   После этого люди разошлись. В настоящее время обстановка в районе спокойная», – сказал Цишба.

Валерий Бганба дал поручение обеспечить нормальное проведение предвыборной кампании и выборов президента. Он также предложил пригласить всех глав администраций сел и поселков района и поговорить с ними.

Адамур Цишба заверил Валерия Бганба в том, что администрация Гагрского района сделает все зависящее от нее для стабилизации ситуации и обеспечения порядка во время предстоящих президентских выборов.

***

Вечером, 19 января, у администрации Гагрского района собрались люди, требовавшие отставки главы администрации Юрия Хагуша в связи с инцидентом с одним из агитаторов предвыборного штаба кандидата в президенты Адгура Ардзинба.

На следующий день и.о. президента Валерий Бганба провел встречу с представителями избирательного штаба Адгура Ардзинба, и.о. генпрокурором Дамиром Квициния, и.о. министра внутренних дел Робертом Киут по сложившейся ситуации.

Бганба дал указание правоохранительным органам в кратчайшие сроки провести расследование и установить обстоятельства произошедшего.

На основании результатов расследования, будут приниматься дальнейшие решения.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 21 января 2025 23:14

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