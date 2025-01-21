СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 21 января 2025. Абхазия-Информ . В контексте поступающих обращений о проведении в отношении граждан Республики Абхазия опросов посредством телефонных звонков информируем, что согласно Закону Республики Абхазия от 08 сентября 1994 года № 180-с «О статистической деятельности в Республике Абхазия», устанавливающему правовые основы статистической деятельности в Республике Абхазия, регламентирующему виды, формы и способы статистических наблюдений, проведение статистических наблюдений, в том числе в форме опросов, правомерно при соблюдении требований указанного законодательного акта Республики Абхазия.

В частности, методическое руководство негосударственными статистическими наблюдениями осуществляет центральный орган государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия.

Статистические наблюдения, проводимые некоммерческими организациями, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Абхазия (за исключением государственных предприятий и организаций), а также филиалами и представительствами иностранных и международных организаций, являются негосударственными статистическими наблюдениями. Порядок проведения статистических наблюдений некоммерческими организациями, филиалами и представительствами иностранных и международных организаций утверждается Кабинетом Министров Республики Абхазия. Результаты таких наблюдений подлежат представлению в центральный орган государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия в срок не позднее 10 рабочих дней со дня их завершения.

Проведение в отношении граждан Республики Абхазия опросов посредством телефонных звонков или в иных формах, предметом которых является выяснение политических предпочтений, позиций или мнений избирателей, связанных с предстоящими выборами Президента Республики Абхазия, не согласовано в установленном законом порядке с компетентным центральным органом государственного управления в сфере государственной статистики Республики Абхазия.