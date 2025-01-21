ДО 1 АПРЕЛЯ 2025 ГОДА ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ОСТАНУТСЯ ПРЕЖНИМИ

«Учитывая неудовлетворительную работу уполномоченных органов и организаций по собираемости оплаты за потребленную электроэнергию, в целях повышения ее эффективности принято решение:

1. Приостановить на период с 1 января по 1 апреля 2025 года повышение тарифов на электроэнергию на 2025 год, предусмотренное Постановлением Кабинета министров Республики Абхазия от 7 апреля 2022 года №39.

2. РУП «Черноморэнерго» и МУП «СУЭС»:

– на период с 1 января по 1 апреля 2025 года применять тарифы на электроэнергию, установленные на 2024 год;

– предпринять неотложные меры по повышению уровня оплаты за потребленную электроэнергию и мобилизации просроченных задолженностей;

– не менее 30% от доходов, поступающих за реализованную электроэнергию, должно быть зарезервировано для оплаты коммерческого перетока (импорта) электроэнергии.

3. Министерству энергетики и транспорта Республики Абхазия:

– в недельный срок представить предложения по приведению правовых актов Кабинета Министров в соответствие с настоящим указом;

– еженедельно информировать о резервируемых средствах для оплаты коммерческого перетока (импорта) электроэнергии.

4. Контроль за исполнением указа возложен на и.о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба.

Проект указа прошёл экспертизу в Администрации президента в декабре 2024 года.