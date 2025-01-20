ЦЕНУ ЗА ПРОЕЗД В СУХУМСКИХ МАРШРУТКАХ ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ НА 10 РУБЛЕЙ

Сухум. 20 января 2025. Абхазия-Информ. Министр энергетики и транспорта Джансух Нанба встретился с директором Автотранспортного предприятия Сухума и водителями маршрутных такси. В ходе встречи было принято решение о прекращении бойкота водителей маршрутных такси, что позволит восстановить стабильное транспортное обслуживание населения.