ЦЕНУ ЗА ПРОЕЗД В СУХУМСКИХ МАРШРУТКАХ ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ НА 10 РУБЛЕЙ
Новости Понедельник, 20 января 2025 21:17
Сухум. 20 января 2025. Абхазия-Информ. Министр энергетики и транспорта Джансух Нанба встретился с директором Автотранспортного предприятия Сухума и водителями маршрутных такси. В ходе встречи было принято решение о прекращении бойкота водителей маршрутных такси, что позволит восстановить стабильное транспортное обслуживание населения.
Со своей стороны министерство проанализировало экономическую целесообразность повышения цен на проезд. Будет подготовлен проект о внесении изменений в постановление Кабинета Министров для дальнейшего рассмотрения возможного повышения цены на проезд по внутригородским маршрутам с 30 до 40 рублей.
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