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Абхазия Информ

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПО СЛУЧАЮ СМЕРТИ ДАУРА ИНАПШБА

Новости Понедельник, 20 января 2025 21:05
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СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПО СЛУЧАЮ СМЕРТИ ДАУРА ИНАПШБА

Сухум. 20 января 2025. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной смерти заслуженного журналиста Абхазии, ветерана Отечественной войны народа Абхазии, награжденного медалью «За Отвагу» и орденом «Ахьдз-Апша» lll степени, тележурналиста Даура Гантовича Инапшба и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Даур Инапшба после окончания факультета журналистики Московского госуниверситета начал свою профессиональную деятельность в газете «Апсны Капш» («Апсны»). В 1990 году был приглашен на работу в Абхазскую государственную телерадиокомпанию. Тридцать пять лет беспрерывно работал корреспондентом, ведущим, редактором, главным редактором информационных программ Абхазского телевидения. Он был блестящим репортёром.

Особо следует отметить самоотверженную работу Даура Инапшба во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Он, как военный корреспондент, ежедневно готовил телерепортажи непосредственно из зон боевых действий на Восточном и Западном фронтах.

Тематика телевизионных репортажей Даура Инапшба в послевоенной Абхазии была очень разнообразна. Он также успешно работал в политической журналистике, неоднократно сопровождал официальные делегации Республики Абхазия во время визитов в зарубежные страны для проведения встреч и переговоров на высшем уровне.

***

В связи с кончиной сотрудника Абхазской гостелерадиокомпании, заслуженного журналиста Абхазии, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов, награждённого медалью «За отвагу», а также орденом «Ахьдз-Апша» III степени Даура Инапшба создана государственная комиссия по организации похорон под председательством председателя Союза журналистов​ Абхазии Руслана Хашиг.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 20 января 2025 21:13

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