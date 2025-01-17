ПАРТИЯ «АМЦАХАРА» ПОДДЕРЖИВАЕТ КАНДИДАТУРУ БАДРЫ ГУНБА НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

Сухум. 17 января 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме, в конференц-зале гостиницы «Интер-Сухума» прошел внеочередной съезд партии «Амцахара». В работе съезда вместе с делегатами участвовали приглашенные депутаты Парламента, члены правительства, представители городских и районных администраций.

Съезд открыл председатель политсовета партии «Амцахара» Алексей Цугба. Он отметил важность проведения президентских выборов в строгом соответствии с выборным законодательством Абхазии, в спокойной обстановке, без использования грязных PR-технологий.

Депутат Парламента, член политсовета «Амцахара» Галуст Трапизонян выразил сожаление по поводу того, что из-за ноябрьского политического кризиса приходится проводить внеочередные выборы. Он также отметил недопустимость разделения народа Абхазии на «своих» и «чужих».

«Мы не должны делить народ на «свой» и «чужой». Я вспоминаю, как во время войны, когда было очень тяжело, мы все были едины и боролись с общим врагом. К сожалению, сегодня, встречаясь мы иногда делаем вид, что не знаем или не видим друг друга. Это политика сделала нас таким. Я надеюсь, что после выборов у нас должна быть другая политика, политика людей, которые умеют работать сообща. Я хотел бы, чтобы в правительство пришли люди, которые умеют работать. Я надеюсь, что Бадра Зурабович Гунба не будет делить людей на «своих» и «чужих», – сказал Трапизонян.

Председатель партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба обратил внимание на то, что некоторые электронные СМИ работают над тем, чтобы внутри страны создать конфликт между разными политическими силами, этническими группами, слоями общества, а также между Абхазией и ее стратегическим союзником.

«На это работают определенные люди, очень подготовленные. А обычные люди нередко подхватывают и разносят все эти ложные слухи, не доверяя конкретным фактам и цифрам. Многие не обращают внимание на то, что реально сделано властью Аслана Бжания и Бадры Гунба за эти пять лет. Давайте обратимся к цифрам, мы же видим, насколько вырос бюджет страны, как изменилась криминогенная ситуация», – сказал Шамба.

Он пожелал всем ответственнее относиться к получаемой информации.

«Я хотел бы, чтобы наше общество в очередной раз проявило мудрость, свойственную нашему народу, спокойствие. Хочется, чтобы мы провели президентские выборы так, чтобы показать миру, что мы строим не на словах, а на деле правовое, независимое, демократическое государство, чтобы проигравший поздравил победителя, как это бывало прежде, несмотря на бурные события, которые этому предшествовали», – сказал Шамба.

Глава села Кутол, член партии «Амцахара» Геннадий Цулая отметил, что государство переживает очередной кризис, возникший из-за отсутствия конструктивного диалога между властью и оппозицией.

«Говорить, что у черты опасности мы оказались по вине одних, совершенно неверно и беспочвенно. В этой ситуации, скажу прямо, мы оказались виноваты все вместе, и мы не должны снимать с себя ответственность. Да, в истории современного абхазского государства бывали времена и более трудные, более судьбоносные, но народная воля, мудрость и любовь к Родине помогали нам преодолеть эти сложности», – сказал он.

Цулая с сожалением констатировал, что против Абхазии ведется жестокая информационная война. «Перед лицом всего мира нас выставляют посмешищем, оскорбляют наш народ, историю, государство. Самое обидное, что какие-то вещи исходят от нас самих. Кроме того, ведется информационная травля кандидатов в президенты, оскорбления и пропагандистская ложь. Следует отметить, что многие это делают, не вникая в то, какая над нашим государством висит угроза и что будет завтра. Социальные сети кишат ненавистью, злобой. Всё это подрывает и так пошатнувшееся доверие между нашими людьми», – сказал Цулая.

Он призвал, пока не поздно «взять инициативу в свои руки и сделать так, чтобы мы все, вне зависимости от политических взглядов, завтра после окончания выборов могли смотреть друг другу в глаза, жить в своем государстве вместе, сообща».

«Мы поддерживаем кандидата в президенты Бадру Гунба и кандидата в вице-президента Беслана Бигвава, но нигде и никогда не позволяли ни на минуту перейти грань дозволенного в политической борьбе…. Мы призываем всех уважать друг друга. Мы все абхазы, мы – народ-победитель, и на нашей священной земле мы должны быть едины во имя сохранения нашей древней культуры, истории, государства, народа», – сказал Цулая.

Председатель партии «Айтайра» Леонид Лакербая, выступивший на съезде «Амцахара», заявил, что его партия поддерживает кандидатуры Бадры Гунба и Беслана Бигвава.

На съезде выступил и кандидат в президенты Бадра Гунба.

«Уважаемые друзья, благодарю вас за сегодняшний съезд, за сегодняшнюю встречу. Уважаемые ветераны, благодарю за приглашение меня и кандидата в вице-президенты Беслана Бигвава принять участие в съезде Ваша поддержка имеет важное значение для нас.

«Амцахара» – одна из первых ветеранских организаций, которая в современной истории Абхазии активно участвует во всех политических процессах. Основу партии составляете вы, наши дорогие ветераны, которые всей своей жизнью доказали, что защита Родины, отстаивание её интересов является высшей ценностью. Очень важно, что в работе съезда принимают участие и представители других политических партий и общественных организаций, входящих Союз. Поддержка каждого из вас накладывает на нас высокую ответственность.

Сегодняшний съезд проходит в преддверии досрочных президентских выборов. Мы идём на выборы со своей программой, которая составлена на основе анализа ситуации в стране и в мире», – сказал Гунба.

Кандидат в вице-президенты Беслан Бигвава указал на ряд нерешенных проблем в стране, акцентировав внимание на положении ветеранов войны.

«Мы обязаны, мы должны обеспечить ветеранам нормальную, достойную жизнь. У нас, конечно же, есть гарант – наш стратегический партнер Россия, который гарантирует нам нашу независимость, но и мы не должны расслабляться», – сказал он.

В завершение работы съезда была принята резолюция, одним из главных пунктов которой является поддержка кандидатур Бадры Гунба и Беслана Бигвава на предстоящих досрочных выборах президента Абхазии.

«Кандидатов в президенты и вице-президенты Бадру Гунба и Беслана Бигвава также поддерживают политические партии «Айтайра», «Единая Абхазия» и «Народный фронт Абхазии», общественные организации «Наш дом Абхазия», «Апсадгил» и «Киаразаа», входящие вместе с «Амцахара» в «Союз политических партий и общественных организаций», – заявил на съезде Рауль Лолуа.

Об этом сообщает Апсныпресс.