ГЕНПРОКУРАТУРА УСИЛИТ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА «О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 17 января 2025. Абхазия-Информ. И.о. генерального прокурора Республики Абхазия Д.Г. Квициния, в целях недопущения нарушений законов, конституционных прав граждан в процессе избирательной компании по выборам президента Республики Абхазия, руководствуясь п.1 ст.16 Закона Республики Абхазия «О прокуратуре Республики Абхазия», издано распоряжение, в соответствии с которым заместителям генпрокурора, начальникам управлений, прокурорам районов, города Сухум, прокурорам иных специализированных прокуратур даны поручения по усилению прокурорского надзора за исполнением требований Конституционного закона «О выборах Президента Республики Абхазия» на всех стадиях избирательной компании.

В соответствии с распоряжением прокурорам даны поручения направить надзорную деятельность по обеспечению законности в ходе подготовки и проведения выборов на защиту прав и свобод человека и гражданина, незамедлительно реагировать на нарушения прав граждан в социальной сфере, не допуская роста социальной напряженности и дестабилизации избирательного процесса в районах и городах, при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законодательства «О выборах Президента Республики Абхазия», строго руководствоваться нормами Закона Республики Абхазия «О прокуратуре Республике Абхазия», не допуская подмены прокурорами обязанностей избирательных комиссий, иных государственных органов и должностных лиц, обеспечить своевременное рассмотрение жалоб в определенные законом сроки и выходные дни.

В целях недопущения негативных последствий в период избирательной компании и восстановления нарушенных избирательных прав граждан при выявлении нарушений законодательства о выборах, обеспечить своевременное применение всего комплекса мер прокурорского реагирования.

При выявлении в ходе проверки соблюдения законодательства о выборах признаков преступления, незамедлительно организовать проведение проверки сообщения о преступлении.

Кроме того, прокурорам дано указание о незамедлительном информировании руководства Генеральной прокуратуры Республики Абхазия о преступлениях, нарушающих установленный порядок подготовки и проведения выборов (ст.136-139 УК Республики Абхазия), и об иных преступлениях, совершенных в период избирательной компании членами избирательных комиссий и зарегистрированными кандидатами, а также в отношении указанных лиц, их близких родственников или их имущества.