У ЖИТЕЛЯ ГАГРЫ ОБНАРУЖИЛИ МЕТАДОН

Сухум. 17 января 2025. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации должностными лицами правоохранительного подразделения т/п «Псоу» совместно с сотрудниками УКОН МВД РА в зоне таможенного контроля был задержан и досмотрен гражданин РФ Краснобрыжий Анатолий Владимирович 1967 года рождения, проживающий по адресу: г. Гагра, ул. Абазгаа д.35/7, кв.8.

Во время личного досмотра в правом кармане джинсовой куртки был обнаружен лекарственный препарат – блистеры с капсулами желтого цвета с маркировкой «Нейронтин», а также был обнаружен в переднем правом кармане носимых джинсовых брюк полиэтиленовый сверток, внутри которого находилось вещество белого цвета. Все это было изъято и направлено на экспертизу.

Согласно заключению ЭКЦ МВД РА от 11.01. 2025 г., представленное на исследование вещество является противоэпилептическим лекарственным препаратом «Нейронтин» действующим веществом, которого является «габапентин». Общая масса габапентина 12 грамм. Представленное вещество белого цвета является наркотическим средством «Метадон»», масса средства составляет 0,863 г.

Краснобрыжий А.В. был задержан и водворен в ИВС МВД Республики Абхазия. Материалы по данному факту направлены в органы предварительного расследования МВД РА для принятия процессуального решения.