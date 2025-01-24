 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО ПРОВЕДУТ ФИНАНСОВЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ

Новости Пятница, 24 января 2025 22:04
Оцените материал
(0 голосов)
В РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО ПРОВЕДУТ ФИНАНСОВЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ

Сухум. 24 января 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба издал распоряжение по энергетической безопасности РА. В документе говорится:

В целях обеспечения энергетической безопасности Республики Абхазия и повышения эффективности деятельности РУП «Черноморэнерго»:

1. Министерству энергетики и транспорта Республики Абхазия:

1) организовать финансовый и технический аудит РУП «Черноморэнерго»;

2) организовать оценку рыночной стоимости недвижимого имущества РУП «Черноморэнерго», а также недвижимого имущества, относящегося к электроэнергетической системе, не состоящего на балансе РУП «Черноморэнерго»;

3) обеспечить постановку на баланс РУП «Черноморэнерго» (внести в Перечень объектов республиканской собственности) ранее неучтенные объекты недвижимого имущества, относящиеся к электроэнергетической системе, находящиеся в государственной собственности, включая малые ГЭС и высоковольтные линии (передающие сети), находящиеся на территории Республики Абхазия;

4) завершить работу по выявлению незаконно установленных трансформаторов, определить технические условия их присоединения к электрическим сетям;

5) о реализации настоящего Распоряжения информировать Кабинет министров Республики Абхазия на постоянной основе.

2. Финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Распоряжения, осуществить за счет средств РУП «Черноморэнерго».

3. Персональную ответственность за реализацию настоящего Распоряжения возложить на и.о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Республики Абхазия Нанба Д.Э. и генерального директора РУП «Черноморэнерго» Джинджолия Т.И.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 24 января 2025 22:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОРУЧЕНИЕ МИД ОПРОС ВЦИОМ ПРИЗНАН НЕЗАКОННЫМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.