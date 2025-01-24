В РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО ПРОВЕДУТ ФИНАНСОВЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ

В целях обеспечения энергетической безопасности Республики Абхазия и повышения эффективности деятельности РУП «Черноморэнерго»:

Сухум. 24 января 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба издал распоряжение по энергетической безопасности РА. В документе говорится:

1. Министерству энергетики и транспорта Республики Абхазия:

1) организовать финансовый и технический аудит РУП «Черноморэнерго»;

2) организовать оценку рыночной стоимости недвижимого имущества РУП «Черноморэнерго», а также недвижимого имущества, относящегося к электроэнергетической системе, не состоящего на балансе РУП «Черноморэнерго»;

3) обеспечить постановку на баланс РУП «Черноморэнерго» (внести в Перечень объектов республиканской собственности) ранее неучтенные объекты недвижимого имущества, относящиеся к электроэнергетической системе, находящиеся в государственной собственности, включая малые ГЭС и высоковольтные линии (передающие сети), находящиеся на территории Республики Абхазия;

4) завершить работу по выявлению незаконно установленных трансформаторов, определить технические условия их присоединения к электрическим сетям;

5) о реализации настоящего Распоряжения информировать Кабинет министров Республики Абхазия на постоянной основе.

2. Финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Распоряжения, осуществить за счет средств РУП «Черноморэнерго».

3. Персональную ответственность за реализацию настоящего Распоряжения возложить на и.о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Республики Абхазия Нанба Д.Э. и генерального директора РУП «Черноморэнерго» Джинджолия Т.И.