ОПРОС ВЦИОМ ПРИЗНАН НЕЗАКОННЫМ
Сухум. 24 января 2025. Абхазия-Информ. B связи с распространенными в СМИ результатами социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, не согласованного с уполномоченным органом Государственным комитетом РА по статистике, соответственно нарушающего нормы действующего законодательства, ЦИК РА призывает граждан Республики Абхазия воздержаться от участия в телефонных, социальных опросах, целью которых является выявление мнений избирателей о результатах предстоящих выборов президента РА.
Также ЦИК Абхазии напоминает, что в соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия «О выборах президента Республики Абхазия» в течение 10 дней до дня выборов запрещается опубликование результатов опросов общественного мнения, связанных с предстоящими выборами.
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