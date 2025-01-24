 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОПРОС ВЦИОМ ПРИЗНАН НЕЗАКОННЫМ

Новости Пятница, 24 января 2025 22:05
Оцените материал
(0 голосов)
ОПРОС ВЦИОМ ПРИЗНАН НЕЗАКОННЫМ

Сухум. 24 января 2025. Абхазия-Информ. B связи с распространенными в СМИ результатами социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, не согласованного с уполномоченным органом Государственным комитетом РА по статистике, соответственно нарушающего нормы действующего законодательства, ЦИК РА призывает граждан Республики Абхазия воздержаться от участия в телефонных, социальных опросах, целью которых является выявление мнений избирателей о результатах предстоящих выборов президента РА.

Также ЦИК Абхазии напоминает, что в соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия «О выборах президента Республики Абхазия» в течение 10 дней до дня выборов запрещается опубликование результатов опросов общественного мнения, связанных с предстоящими выборами.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 24 января 2025 22:10

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО ПРОВЕДУТ ФИНАНСОВЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ В АБХАЗИЮ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ПРИЕДЕТ ОКОЛО 80 МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.