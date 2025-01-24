ОПРОС ВЦИОМ ПРИЗНАН НЕЗАКОННЫМ

Сухум. 24 января 2025. Абхазия-Информ. B связи с распространенными в СМИ результатами социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, не согласованного с уполномоченным органом Государственным комитетом РА по статистике, соответственно нарушающего нормы действующего законодательства, ЦИК РА призывает граждан Республики Абхазия воздержаться от участия в телефонных, социальных опросах, целью которых является выявление мнений избирателей о результатах предстоящих выборов президента РА.