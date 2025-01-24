В АБХАЗИИ УЖЕ ВЫЛОВЛЕНО 1688 ТОНН ХАМСЫ

Сухум. 24 января 2025. Абхазия-Информ . Кабинет министров Абхазии утвердил разрешение на вылов 25 тысяч тонн хамсы в осенне-зимнюю путину 2024-2025 годов. Однако специалисты прогнозируют, что объем вылова хамсы в этом сезоне будет значительно меньше, чем обычно, да и качество рыбы ниже: средний размер и вес невелики, жирность менее 17%.

Главный специалист отдела рыбного хозяйства и животноводства Института экологии Никита Пачалия прокомментировал ситуацию с добычей этого основного промыслового вида. Он отметил, что в рамках квот допустимый улов хамсы составляет 25 тыс. тонн. Всего 1688 тонн выловлено на сегодняшний день, что значительно меньше по сравнению с прошлым годом.

«Это связано с природными условиями, на которые мы не можем повлиять», – подчеркнул Пачалия. В первую очередь, речь идет о температуре морской воды, которая этой зимой не опускалась ниже 10°С.

Хамса сбивается в косяки при температуре ниже 8°С. Кроме того, объем добычи рыбы связан с возможностями добывающей и перерабатывающей отраслей. Каждому предприятию в рыболовной индустрии выделяется по два судна для промысла. Вытопкой рыбного жира и производством рыбной муки занимаются девять заводов, между которыми распределяются квоты.

По словам Пачалия, прогнозы, представленные Институтом экологии, предполагали больший объем хамсы, но предсказать точные цифры сложно, хотя остаются надежды на улучшение ситуации.

По договорам, лов рыбы может проводиться до 1 мая 2025 года.

За пользование водными биологическими ресурсами уже поступило 6 млн 400 тыс. рублей. В прошлом году приблизительно за тот же период (на 16 января) казна пополнилась на 16 млн рублей. Надо отметить, что это предоплата размером 30%. Плата за тонну хамсы для предприятий, как и в предыдущую путину 2023-2024 гг., составляет 2 тыс. рублей.