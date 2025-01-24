 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ УЖЕ ВЫЛОВЛЕНО 1688 ТОНН ХАМСЫ

Новости Пятница, 24 января 2025 22:18
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ УЖЕ ВЫЛОВЛЕНО 1688 ТОНН ХАМСЫ

Сухум. 24 января 2025. Абхазия-Информ. Кабинет министров Абхазии утвердил разрешение на вылов 25 тысяч тонн хамсы в осенне-зимнюю путину 2024-2025 годов. Однако специалисты прогнозируют, что объем вылова хамсы в этом сезоне будет значительно меньше, чем обычно, да и качество рыбы ниже: средний размер и вес невелики, жирность менее 17%.

Главный специалист отдела рыбного хозяйства и животноводства Института экологии Никита Пачалия прокомментировал ситуацию с добычей этого основного промыслового вида. Он отметил, что в рамках квот допустимый улов хамсы составляет 25 тыс. тонн. Всего 1688 тонн выловлено на сегодняшний день, что значительно меньше по сравнению с прошлым годом.

«Это связано с природными условиями, на которые мы не можем повлиять», – подчеркнул Пачалия. В первую очередь, речь идет о температуре морской воды, которая этой зимой не опускалась ниже 10°С.

Хамса сбивается в косяки при температуре ниже 8°С. Кроме того, объем добычи рыбы связан с возможностями добывающей и перерабатывающей отраслей. Каждому предприятию в рыболовной индустрии выделяется по два судна для промысла. Вытопкой рыбного жира и производством рыбной муки занимаются девять заводов, между которыми распределяются квоты.

По словам Пачалия, прогнозы, представленные Институтом экологии, предполагали больший объем хамсы, но предсказать точные цифры сложно, хотя остаются надежды на улучшение ситуации.

По договорам, лов рыбы может проводиться до 1 мая 2025 года.

За пользование водными биологическими ресурсами уже поступило 6 млн 400 тыс. рублей. В прошлом году приблизительно за тот же период (на 16 января) казна пополнилась на 16 млн рублей. Надо отметить, что это предоплата размером 30%. Плата за тонну хамсы для предприятий, как и в предыдущую путину 2023-2024 гг., составляет 2 тыс. рублей.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Пятница, 24 января 2025 22:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИЮ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ПРИЕДЕТ ОКОЛО 80 МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.