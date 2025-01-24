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Абхазия Информ

ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 24 января 2025 22:21
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ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 24 января 2025. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе контроля был остановлен автомобиль марки VOLKSWAGEN POLO. Вызвавшая подозрение машина была направлена на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

В ходе дальнейшего таможенного досмотра в багажнике автомобиля была выявлена незаконно перемещаемая табачная продукция. Блоки и пачки сигарет находились в двух спортивных сумках среди личных вещей водителя. Мужчина пытался перевезти 425 пачек табачных изделий иностранного производства без российских акцизных марок и маркировки.

Как пояснил водитель, гражданин РФ 1990 г.р., сигареты он приобрел «для себя и в подарок родственникам».

В соответствии с законодательством, для личного пользования разрешен ввоз табачных изделий в количестве 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

По результатам таможенного контроля принято решение о неотнесении данной партии сигарет к товарам для личного пользования.

Табачная продукция изъята. Возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 и ст.16.3 КоАП России.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 24 января 2025 22:22

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