 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРИСТАВАЛ К ПОДРОСТКАМ

Новости Пятница, 24 января 2025 22:23
Оцените материал
(0 голосов)
ПРИСТАВАЛ К ПОДРОСТКАМ

Сухум. 24 января 2025. Абхазия-Информ. Сотрудниками ОВД по Галскому району установлен и задержан гражданин, который своим поведением вызвал опасения у педагогов и родителей районных школ.

Джабуа Лаша Рамзеевич, 1974 г.р., проживающий в с. Печера Галского района опрошен сотрудниками милиции. Как пояснил последний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в пути следования из г. Сухум в Гал он вышел в п. Дранда, где вступал в контакт с подростками, навязывая общение. Цель своих действий гражданин объяснить не смог.

Лаша Джабуа доставлен в Республиканскую специализированную психиатрическую больницу.

Ранее в Абхазском сегменте сети Интернет распространялась информация о неадекватных действиях со стороны неизвестного мужчины вблизи учебных заведений.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 24 января 2025 22:24

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ АБХАЗИИ В С. АЛАХАДЗЫ ИЗЪЯТО 14 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.