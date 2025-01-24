ПРИСТАВАЛ К ПОДРОСТКАМ

Сухум. 24 января 2025. Абхазия-Информ. Сотрудниками ОВД по Галскому району установлен и задержан гражданин, который своим поведением вызвал опасения у педагогов и родителей районных школ.

Джабуа Лаша Рамзеевич, 1974 г.р., проживающий в с. Печера Галского района опрошен сотрудниками милиции. Как пояснил последний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в пути следования из г. Сухум в Гал он вышел в п. Дранда, где вступал в контакт с подростками, навязывая общение. Цель своих действий гражданин объяснить не смог.