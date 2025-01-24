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Абхазия Информ

В С. АЛАХАДЗЫ ИЗЪЯТО 14 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ

Новости Пятница, 24 января 2025 22:24
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В С. АЛАХАДЗЫ ИЗЪЯТО 14 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ

Сухум. 24 января 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники Пицундского отдела милиции УВД по Гагрскому району в результате проведенных профилактических мероприятий, направленных на выявление фактов незаконного подключения к электросети с целью добычи криптовалют изъяли 14 майнинг-аппаратов.

Оборудование было складировано в подсобном помещении частного домовладения № 1 по ул. Пушкина в с. Алахадзы и на момент проверки не работало.

Владелец аппаратов – Янукян Армен Варужович, проживающий по тому же адресу.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 24 января 2025 22:25

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