 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

У ДВОИХ ЖИТЕЛЕЙ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Новости Пятница, 24 января 2025 22:25
Оцените материал
(0 голосов)
У ДВОИХ ЖИТЕЛЕЙ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 24 января 2025. Абхазия-Информ. Незаконное приобретение и хранение наркотического средства вменяется жителю Гулрыпшского района Джинджолия Иналу Мириановичу, 1995г.р. Уголовное дело, возбужденное в отношении последнего по ч. 1 ст. 223 УК РА, расследует группа дознания Гулрыпшского РОВД. Запрещенное вещество, как установлено экспертами – каннабис, изъяли у гражданина Джинджолия сотрудники уголовного розыска районного отдела внутренних дел в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в поселке Гулрыпш.

Аналогичный наркотик, но в крупном размере был изъят у жителя с. Мачара Топалян Руслан Минасович, 1989 г.р. Сверток с каннабисом мужчина хранил при себе и добровольно выдал в ходе личного досмотра сотрудникам уголовного розыска ОВД по Гудаутскому району и Новоафонской милиции, будучи задержанным в г. Новый Афон.

В отношении последнего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 223 УК РА, расследование которого проводит орган предварительного следствия районного отдела внутренних дел.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 24 января 2025 22:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В С. АЛАХАДЗЫ ИЗЪЯТО 14 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ В АБХАЗИЮ ДОСТАВЛЕНО ТЕЛО КУТАРБА АДГУРА, ПОГИБШЕГО В ЗОНЕ СВО »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.