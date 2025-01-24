У ДВОИХ ЖИТЕЛЕЙ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 24 января 2025. Абхазия-Информ . Незаконное приобретение и хранение наркотического средства вменяется жителю Гулрыпшского района Джинджолия Иналу Мириановичу, 1995г.р. Уголовное дело, возбужденное в отношении последнего по ч. 1 ст. 223 УК РА, расследует группа дознания Гулрыпшского РОВД. Запрещенное вещество, как установлено экспертами – каннабис, изъяли у гражданина Джинджолия сотрудники уголовного розыска районного отдела внутренних дел в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в поселке Гулрыпш.

Аналогичный наркотик, но в крупном размере был изъят у жителя с. Мачара Топалян Руслан Минасович, 1989 г.р. Сверток с каннабисом мужчина хранил при себе и добровольно выдал в ходе личного досмотра сотрудникам уголовного розыска ОВД по Гудаутскому району и Новоафонской милиции, будучи задержанным в г. Новый Афон.

В отношении последнего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 223 УК РА, расследование которого проводит орган предварительного следствия районного отдела внутренних дел.