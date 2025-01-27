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Абхазия Информ

ЛЕВ КВИЦИНИЯ ПРИГЛАШЕН НА ОПЫТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УЧЕНИЯ «АРКТИКА-2025»

Новости Понедельник, 27 января 2025 23:00
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ЛЕВ КВИЦИНИЯ ПРИГЛАШЕН НА ОПЫТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УЧЕНИЯ «АРКТИКА-2025»

Сухум. 27 января 2025. Абхазия-Информ. Министр по ЧС Абхазии Лев Квициния отбыл в Архангельск, где, по приглашению МЧС РФ, будет присутствовать при проведении межведомственных опытно-исследовательских учений «Арктика-2025». Цель учений – проверка сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации.

Министра в поездке сопровождает начальник ПСЧ по охране Очамчырского района, полковник Мурман Пачулия.

Учения будут проводиться в условиях полярной ночи. В них, в частности, планируется апробация перспективных образцов аварийно-спасательной техники. Тем временем Академия гражданской защиты МЧС России готова увеличить квоты для поступления представителей от МЧС Республики Абхазии в качестве курсантов. Об этом говорится в официальном письме, направленном в адрес главы спасательного ведомства нашей страны.

Также Академия предлагает рассмотреть вопрос о направлении на обучение действующих офицеров МЧС Абхазии в качестве слушателей очной формы по направлению подготовки «Управление воинскими частями и соединениями» сроком на 2 года.

АГЗ МЧС России готова также оказать содействие в подготовке научно-педагогических кадров для МЧС РА в очной адъюнктуре Академии. Срок обучения 3 года.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 27 января 2025 23:05

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