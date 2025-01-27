ЗАДЕРЖАНИЕ ГРАЖДАН С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

Сухум. 27 января 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники УУР МВД совместно с оперативным составом Гудаутского районного отдела внутренних дел задержали жителя с. Аацы Малия Марлена Валиковича, 1977г.р. В ходе личного досмотра задержанный добровольно выдал хранимый при себе пакет с двумя свертками.

При исследовании фольгированных свертков сотрудники милиции обнаружили вещество растительного происхождения, как впоследствии установлено экспертами – наркотическое средства каннабис, т. е марихуана, а также белый порошок, который при исследовании в экспертно-криминалистической центре МВД определен как наркотическое средство «метадон».

На момент задержания гражданин Малия следовал в качестве водителя на автомобиле «Лексус IS» гос. № А 848 АУ. При осмотре автотранспортного средства под ковриком в багажном отделении сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли автомат системы «Калашникова» калибра 5.45 мм с магазином к нему. Как установлено экспертами – изъятое оружие технически исправно и к производству выстрелов пригодно.

Следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия в отношении данного гражданина проведены в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственным подразделением Гудаутского РОВД 13 января текущего года по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 113 УК РА в отношении Пачалия Адамыра Мильтоновича, Малия Марлена Валиковича и неустановленных лиц, а так же ч. 2 ст. 217 УК РА в отношении вышеназванных граждан и неустановленного лица.

По факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства в крупном размере в отношении гражданина Малия по ч. 2. ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело. Судом Гудаутского района удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении задержанного в виде содержания под стражей.

Жителю Очамчырского района Голава Анрику Славиковичу 1989 г.р. также вменяется преступление, предусмотренное ч.1 ст. 223 УК РА. Гражданин в ходе его личного досмотра собственноручно выдал из кармана носимой куртки сверток с наркотическим средством каннабис, т.е. «марихуана», что установлено экспертами ЭКЦ МВД РА. На время предварительного расследования гражданин Голава отпущен под подписку о невыезде.

Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по г. Сухум задержали жителя столицы Конджария Астамура Георгиевича, 1994г.р. У последнего в результате личного досмотра было обнаружено и изъято наркотическое средство «метадон» в крупном размере. Принадлежность данного вещества к наркотическому определена экспертами ЭКЦ МВД РА. По данному факту в отношении подозреваемого Конджария следственным отделом УВД по г. Сухум по ч. 2 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера в виде подписки о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.