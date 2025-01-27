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Абхазия Информ

В СУХУМЕ НАХОДИТСЯ ДЕЛЕГАЦИЯ МИНЗДРАВА РОССИИ

Новости Понедельник, 27 января 2025 22:30
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В СУХУМЕ НАХОДИТСЯ ДЕЛЕГАЦИЯ МИНЗДРАВА РОССИИ

Сухум. 27 января 2025. Абхазия-Информ. В Абхазию прибыла делегация Минздрава РФ для оказания организационно-методической помощи Минздраву РА по вопросам оптимизации и повышения эффективности деятельности государственных учреждений в сфере здравоохранения.

И.о министра здравоохранения Эдуард Бутба вместе с делегацией посетили Гагрскую центральную районную больницу, Пицундскую больницу, Гудаутскую ЦРБ и больницу города Новый Афон. На местах главврачи рассказали об организации работы в медучреждениях, штатном расписании, работе скорой помощи, проблемах, имеющихся в больницах. Завтра делегация планирует посетить медучреждения столицы.

«Работа над проектом началась ещё в прошлом году. Проводились видеоконференции с российскими коллегами, осуществлялся обмен информацией, а сейчас по поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко они прибыли к нам, чтобы на месте ознакомиться с состоянием наших медучреждений. Все эти проекты способствуют развитию нашего здравоохранения», – сказал Апсныпресс и. о. министра здравоохранения Эдуард Бутба.

Бутба выразил благодарность Российской Федерации за оказываемую помощь.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 27 января 2025 22:33

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