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Абхазия Информ

МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕМ ВСЕ ШТАБЫ И ИХ СТОРОННИКОВ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ПРИЗЫВОВ К НАСИЛИЮ

Новости Понедельник, 27 января 2025 22:26
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МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕМ ВСЕ ШТАБЫ И ИХ СТОРОННИКОВ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ПРИЗЫВОВ К НАСИЛИЮ

Сухум. 27 января 2025. Абхазия-Информ. Правление Московской абхазской диаспоры сделало заявление по поводу выступления члена Совета старейшин Абхазии Апполона Шинкуба.

«Уважаемые соотечественники,

Мы, правление Московской Абхазской Диаспоры, категорически осуждаем призыв, прозвучавший в выступлении члена Совета старейшин Абхазии Апполона Шинкуба.

Предстоящие выборы – это не только возможность выразить свою волю, но и ответственность каждого из нас за будущее нашей страны.

В связи с этим мы настоятельно призываем все штабы и их сторонников воздерживаться от каких-либо призывов к насилию и обращаемся ко всем кандидатам открыто высказать свою позицию в отношении этого выступления.

Также просим всех кандидатов отказаться от применения сомнительных информационных технологий, которые могут исказить реальную картину общественного мнения и подорвать доверие к выборному процессу.

Как говорил наш великий писатель и мыслитель Фазиль Искандер:

«Политика – это искусство возможного, но она должна быть основана на честности и уважении к людям». Мы призываем все политические штабы и кандидатов вести честную предвыборную борьбу в рамках закона. Прозрачность и справедливость выборного процесса являются основополагающими для укрепления демократических основ нашего общества. Мы надеемся на то, что все участники выборов будут придерживаться этических норм и уважать право граждан на свободный выбор.

Давайте вместе сделаем все возможное для того, чтобы наши выборы прошли в атмосфере доверия и взаимного уважения.

С уважением,

Правление Московской абхазской диаспоры».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 27 января 2025 22:30

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