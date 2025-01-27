Предстоящие выборы – это не только возможность выразить свою волю, но и ответственность каждого из нас за будущее нашей страны.

В связи с этим мы настоятельно призываем все штабы и их сторонников воздерживаться от каких-либо призывов к насилию и обращаемся ко всем кандидатам открыто высказать свою позицию в отношении этого выступления.

Также просим всех кандидатов отказаться от применения сомнительных информационных технологий, которые могут исказить реальную картину общественного мнения и подорвать доверие к выборному процессу.

Как говорил наш великий писатель и мыслитель Фазиль Искандер:

«Политика – это искусство возможного, но она должна быть основана на честности и уважении к людям». Мы призываем все политические штабы и кандидатов вести честную предвыборную борьбу в рамках закона. Прозрачность и справедливость выборного процесса являются основополагающими для укрепления демократических основ нашего общества. Мы надеемся на то, что все участники выборов будут придерживаться этических норм и уважать право граждан на свободный выбор.

Давайте вместе сделаем все возможное для того, чтобы наши выборы прошли в атмосфере доверия и взаимного уважения.

С уважением,

Правление Московской абхазской диаспоры».