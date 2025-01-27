ЗАЯВЛЕНИЕ СОЮЗА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АБХАЗИИ

Сухум. 27 января 2025. Абхазия-Информ. Политические партии и общественные организации Республики – «Амцахара», «Аитаира», «Единая Абхазия», «Народный фронт Абхазии», «Коммунисты Абхазии», РОО «Наш дом Абхазия», РОО «Апсадгьыл», ОО «Киаразаа» и Форум молодежи Абхазии выступили с совместным заявлением.

«Союз политических партий и общественных организаций Республики Абхазия решительно осуждает заявление ветерана войны, Героя Абхазии, члена Совета старейшин Аполлона Шинкуба с призывом к вооруженной расправе с теми, кто не поддерживает кандидата в президенты Республики Абхазия Адгура Ардзинба.

Заявление было сделано публично, на предвыборной встрече Адгура Ардзинба в с. Члоу Очамчырского района 26 января 2025 г.

Выступление Аполлона Шинкуба – открытый призыв к уничтожению абхазов, русских, армян, всех наших соотечественников, поддерживающих других кандидатов.

Крайнее возмущение вызывает и то обстоятельство, что ни Адгур Ардзинба, ни члены его штаба не остановили Аполлона Шинкуба, не осудили его призыв к гражданской войне.

Это свидетельствует о целенаправленной политике команды А. Ардзинба на разделение народа и их реваншистском настрое.

Обращаемся к Генеральной прокуратуре, Центральной избирательной комиссии принять соответствующие меры.

Также ждем реакции Совета старейшин.

г. Сухум 27 января 2025 г.