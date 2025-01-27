ЦИК АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ НЕ ДОПУСКАТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К КОНФРОНТАЦИИ

Сухум. 27 января 2025. Абхазия-Информ. Председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан прокомментировал «Апсны.Иахьа» высказывания одного из выступавших в селе Члоу.

«В связи с распространением в сети Интернет выступления А.Е. Шинкуба – члена Совета старейшин Республики Абхазия, в котором он допустил высказывания о возможности применения оружия гражданами Республики Абхазия в случае победы на выборах одного из кандидатов в президенты, ЦИК призывает Совет старейшин Республики Абхазия, который является традиционным медиаторским институтом для урегулирования различных конфликтов, не допускать в предвыборный период подобных высказываний от уважаемых членов данной организации, которые могут привести к конфронтации между сторонниками различных кандидатов в президенты Республики Абхазия», – говорится в комментарии.