 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЦИК АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ НЕ ДОПУСКАТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К КОНФРОНТАЦИИ

Новости Понедельник, 27 января 2025 22:14
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 27 января 2025. Абхазия-Информ. Председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан прокомментировал «Апсны.Иахьа» высказывания одного из выступавших в селе Члоу.

«В связи с распространением в сети Интернет выступления А.Е. Шинкуба члена Совета старейшин Республики Абхазия, в котором он допустил высказывания о возможности применения оружия гражданами Республики Абхазия в случае победы на выборах одного из кандидатов в президенты, ЦИК  призывает Совет старейшин Республики Абхазия, который является традиционным медиаторским институтом для урегулирования различных конфликтов, не допускать в предвыборный период подобных высказываний от уважаемых членов данной организации, которые могут привести к конфронтации между сторонниками различных кандидатов в президенты Республики Абхазия», – говорится в комментарии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 27 января 2025 22:18

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЭКСПОРТИРОВАНО БОЛЕЕ 37 ТЫСЯЧ ТОНН ЦИТРУСОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЕ СОЮЗА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.