ЭКСПОРТИРОВАНО БОЛЕЕ 37 ТЫСЯЧ ТОНН ЦИТРУСОВЫХ

Сухум. 24 января 2025. Абхазия-Информ . Абхазия поставила в Россию 37,3 тысячи тонн цитрусовых в этом сезоне. Об этом сообщил советник министра сельского хозяйства республики Алик Логуа. Общий урожай составил около 50 тысяч тонн и отличался высоким качеством.

Для поддержания здоровья цитрусовых насаждений Минсельхоз закупил и бесплатно распределил по районам Абхазии препараты для обработки на сумму 10 миллионов рублей.

Кроме того, Алик Логуа рассказал о планах по строительству перерабатывающего завода в селе Пшап. Предприятие, которое планируют запустить летом, будет принимать цитрусовые, не реализованные местными жителями. Это позволит минимизировать потери урожая в будущем.