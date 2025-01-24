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Абхазия Информ

«АПСНЫ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 4-М ТУРЕ ЧЕМПИОНАТА СКФО И ЮФО ПО БАСКЕТБОЛУ

Новости Пятница, 24 января 2025 22:34
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«АПСНЫ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 4-М ТУРЕ ЧЕМПИОНАТА СКФО И ЮФО ПО БАСКЕТБОЛУ

Сухум. 24 января 2025. Абхазия-Информ. В городе-курорте Ессентуки в физкультурно-спортивном комплексе «Спартак», стартует четвертый тур мужских игр чемпионата СКФО и ЮФО по баскетболу, в котором принимает участие команда «Апсны». В рамках тура наши баскетболисты проведут игры с командами «Симферополь» (Симферополь) и «ПГУ-Машук» (Пятигорск).

В нынешнем сезоне борьбу за медали ведут восемь команд из Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Пятигорска, Черкесска, Михайловска, Донецкой Народной Республики, Симферополя и Республики Абхазия.

Команды сыграют шесть туров по результатам которых, сформируется окончательное положение команд для участия в финале восьми.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 24 января 2025 22:35

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