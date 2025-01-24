«АПСНЫ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 4-М ТУРЕ ЧЕМПИОНАТА СКФО И ЮФО ПО БАСКЕТБОЛУ

Сухум. 24 января 2025. Абхазия-Информ. В городе-курорте Ессентуки в физкультурно-спортивном комплексе «Спартак», стартует четвертый тур мужских игр чемпионата СКФО и ЮФО по баскетболу, в котором принимает участие команда «Апсны». В рамках тура наши баскетболисты проведут игры с командами «Симферополь» (Симферополь) и «ПГУ-Машук» (Пятигорск).