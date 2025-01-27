В АБХАЗИИ РАСТЕТ НАПРЯЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПРЕЗИДЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ

Сухум. 27 января 2025. Абхазия-Информ. Президентские выборы в Абхазии, назначенные на 15 февраля, стали предметом острых политических конфликтов и напряженности в республике. Конфликт между элитами парализовал работу многих политических институтов, что затрудняет организацию выборов и вызывает недовольство среди избирателей, многие из которых не поддерживают ни одну из сторон.

Согласно опросу ВЦИОМ, на предстоящих выборах 32% избирателей готовы проголосовать за Бадру Гунбу, временно исполняющего обязанности президента. На втором месте – лидер оппозиции Адгур Ардзинба, который может получить 15%. Еще 14% поддержат других кандидатов, а 4% выберут графу «против всех».

Однако только 51% опрошенных заявили, что точно примут участие в выборах, что свидетельствует о низкой активности среди избирателей. Кроме того, 91% респондентов выразили положительное отношение к России.

Результаты опроса вызвали скандал в Абхазии. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заявила, что социологи нарушили закон, не согласовав свои действия с Государственным комитетом по статистике, и призвала граждан воздержаться от участия в подобных опросах. В ответ социологи утверждают, что им был выдан разрешение от администрации президента Абхазии.

Противники действующей власти считают, что такие исследования направлены на создание ложного впечатления о популярности Бжании и его преемника. Ардзинба, который ранее добился отставки Аслана Бжании, выразил недовольство по поводу ситуации, заявив, что его поддержка слабеет из-за вмешательства в избирательный процесс. Он также прокомментировал ситуацию с опросами, сравнив их с попытками «погадать на кофейной гуще».

Кроме того, в СМИ появились слухи о лишении российского гражданства нескольких соратников Ардзинбы, включая Кан Кварчию и Левана Микаа. По информации местных источников, российские власти приняли такое решение из-за угрозы национальной безопасности.

Политическая нестабильность отразилась и на работе правительства. В связи с выборами в отпуск ушли несколько министров, включая главы министерств просвещения, юстиции и туризма. В результате, на ключевых постах остались только силовики и руководители финансовых ведомств.

Политические аналитики отмечают, что хотя выборы, скорее всего, пройдут в два тура, исход голосования остается неопределенным.

В Абхазии традиционно конкурируют два крупных политических клана, однако с каждым выбором их поддержка среди избирателей снижается. К тому же, несмотря на очевидное недовольство частью общества, третья политическая сила пока не сформировалась. При этом отмечается, что в Абхазии отношение к опросам остается подозрительным. Внутри страны не принято открыто высказываться по политическим вопросам, и многие избиратели не готовы раскрывать свои предпочтения, даже в кругу близких.

https://politanalitika.ru/v-abhazii-rastet-napryazhennost-pered-prezidentskimi-vyborami/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2F6495f849-44f4-58a5-b481-42833f1c62a7