ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО И.О. ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ВАЛЕРИЯ БГАНБА К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

В связи с политическим кризисом, приведшим к досрочной отставке президента Республики Абхазия, мне поручено временно исполнять обязанности главы нашего государства.

Текущая политическая ситуация в стране во многом обусловлена расколом политических элит и ошибками, допущенными предыдущими властями, сменяющими друг друга на протяжении последних десятилетий.

В настоящее время в Абхазии проходит предвыборная кампания, в которой участвуют кандидаты нового поколения.

Все они хорошо известны как в нашей стране, так и в России, и зарекомендовали себя как ответственные политики, преданные интересам народа Абхазии.

Кандидаты на пост президента единодушно выражают поддержку развитию и укреплению братских отношений с Российской Федерацией.

В нашем обществе существует прочный консенсус по этому вопросу, который останется неизменным независимо от результатов выборов.

Все участники предвыборной гонки осознают, что дружба и тесное сотрудничество с Россией являются ключевыми для обеспечения стабильности и безопасности нашей страны. Мы искренне благодарны России за всестороннюю поддержку и уникальный формат наших дружеских отношений.

В то же время вызывает серьезную озабоченность политический дискурс, который формируется в некоторых российских средствах массовой информации. Без достаточных оснований утверждается, что в Абхазии существуют силы, стремящиеся подорвать наши отношения с Россией.

Попытки разделить кандидатов на «пророссийских» и «антироссийских» создают искаженное представление о нашем обществе и могут негативно сказаться на абхазо-российской дружбе.

Народ Абхазии всегда проявлял верность союзническим обязательствам. Мы являемся надежным партнером России в противостоянии коллективному Западу. С первых дней специальной военной операции мы поддерживаем ее цели и задачи, а наши соотечественники с 2014 года активно защищают «русский мир» на Донбассе.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Принимая во внимание вышеизложенное, считаю, что дальнейшее распространение недостоверной информации и искусственное нагнетание негативного фона могут нанести вред доверительным отношениям между нашими братскими народами.

В связи с этим прошу Вас оказать всестороннее содействие в недопущении процессов, способных негативно отразиться на многолетних дружественных связях Абхазии и России. Пользуясь случаем, выражаю Вам искреннюю благодарность за неизменную поддержку народа Абхазии».