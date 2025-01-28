В ТПП ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Сухум. 28 января 2025. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Абхазии прошла встреча президента Тамилы Мерцхулава с бизнес-делегацией Краснодарского края. В мероприятии приняли участие предприниматели республики, а также и.о. замминистра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш и и.о. председателя Государственного комитета по экологии Савелий Читанава. Стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с возможностью реализации совместных проектов и взаимовыгодного сотрудничества предпринимателей Абхазии и России.

«Россия – наш главный экономический партнер, мы готовы обсуждать различные предложения и в силу своих возможностей, оказать вам содействие», – отметила, открывая встречу, Тамила Мерцхулава.

Она констатировала высокую динамику партнерских отношений между палатами Абхазии и Краснодарского края, подчеркнув при этом, что на сегодняшний день республика сотрудничает с 64 регионами Российской Федерации, создано более 200 совместных предприятий.

«Наши отношения строятся на базе подписанных соглашений, проводятся различные мероприятия, реализуются задачи, поставленные Межправительственной комиссией по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Республикой Абхазия. Главная задача ТПП – помогать отечественным производителям в создании благоприятных условий для предпринимательской деятельности и продвижении абхазской продукции на рынки России и стран дальнего зарубежья», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

Она также отметила, что серьезный акцент, при этом, делается на развитие торговых связей – импорте и экспорте, поэтому так важна помощь коллег из РФ в поиске надежных партнеров на территории России.

Сегодня структура абхазского экспорта не ограничивается, только алкогольной продукцией и цитрусовыми. Более того, власти республики не ограничивают предпринимателей во внешнеторговом обороте, поддерживают любые предпринимательские инициативы, направленные на расширение сотрудничества с Россией.

На встрече отмечалось, что практически вся завозимая в республику продукция – из близлежащих российских регионов, – Ставропольского и Краснодарского краев, республик Северного Кавказа, ЦФО, но при этом не исключается и сотрудничество с теми регионами, которые не находятся географически близко к Абхазии. Все зависит от востребованности продукции на внутреннем абхазском рынке, которую тот или иной регион может предложить.

«Как только наши предприниматели на различных площадках начнут напрямую общаться, они сами, почувствовав перспективы, станут налаживать отношения», – считает Тамила Мерцхулава.

В свою очередь глава делегации, заместитель директора «Центра поддержки экспорта Краснодарского края» Анатолий Ротаренко, поблагодарив руководство ТПП за теплый и уже ни первый прием, отметил, что его организация объединяет предпринимателей края с целью продвижения товаров и услуг в зарубежные страны. Он пообещал содействовать предпринимателям Абхазии в привлечении заинтересованных партнеров в экономику республики.

Затем состоялась презентация участников российской делегации. Гости также поделились успешными практиками и предложили идеи для их реализации.

Мероприятие прошло в атмосфере активного диалога и обмена опытом, что способствовало лучшему пониманию специфики ведения бизнеса обеих сторон.

Делегация из Краснодарского края пробудет в Абхазии до 29 января.