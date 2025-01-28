СОЦИАЛЬНОГО ПЕРЕТОКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МОЖЕТ ХВАТИТЬ ТОЛЬКО ДО СЕРЕДИНЫ ФЕВРАЛЯ

«Ситуация с потреблением электроэнергии в республике не улучшается», – заявил он.

Сухум. 28 января 2025. Абхазия-Информ. Заседание штаба по энергетической безопасности состоялось 28 января в Кабинете министров. Открывая заседание и.о. президента Валерий Бганба назвал ситуацию с обеспечением электроэнергией критической.

Приток воды в Джварское водохранилище минимальный. Выработка ИнгурГЭС достигает полутора миллионов кВт/ч, а это совсем мало.

«Объем потребляемого нами российского перетока растет. В сутки мы потребляем около 7,5 млн кВт/ч, 6 млн из них приходится на переток из России. Все это может привести к тому, что в начале февраля мы можем оказаться без электроэнергии. Нам необходимо усилить работу по борьбе с незаконным потреблением электроэнергии», – сказал Бганба.

В свою очередь и.о. первого вице-премьера, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба рассказал, что абхазская сторона уже ведет переговоры с компанией «ИнтерРАО».

«Абхазская сторона ведет переговоры с компанией «ИнтерРАО» на предмет наиболее оптимального варианта приобретения коммерческого перетока. Оставшейся части социального перетока недостаточно для того, чтобы пережить период, пока не поднимется уровень воды в Джварском водохранилище», – сказал Нанба и добавил, что как только будут первые результаты переговоров, он проинформирует всех.

Нанба добавил, что собираемость оплаты за электроэнергию составила 48%.

«По юридическим лицам мы собрали 88%, по физическим лицам – 27%. Ситуация, остается неудовлетворительной, но если сравнивать с предыдущим годом, то мы видим динамику повышения уровня собираемости с 36% до 48%», – уточнил Нанба.

Глава Минэнерготранса также сообщил о том, что разрабатывается законопроект, который позволит уничтожать изъятое оборудование для майнинга.

«В Кодекс о судопроизводстве по делам административных правонарушений будет внесено изменение. Суть данного изменения в том, чтобы появилось законное основание для уничтожения изъятого оборудования для майнинга криптовалют. Данный законопроект разослан всем уполномоченным ведомствам. Уже ответили Минфин и Минэкономики. Ждем заключения Минюста. Если у ведомств не будет никаких замечаний и предложений, то будем инициировать его принятие», – отметил Нанба.

И. о. министра внутренних дел Роберт Киут рассказал, что с января текущего года сотрудниками МВД было изъято 66 аппаратов для майнинга криптовалют, а также произведена проверка 111 объектов.

С момента возобновления работы штаба (с 18 декабря 2024 года – прим. ред. АП) по обеспечению энергетической безопасности Абхазии сотрудники МВД изъяли 415 единиц оборудования для майнинга криптовалют.

«Работа в этом направлении будет продолжена», – сказал Киут.

По информации гендиректора РУП «Черноморэнерго» Тимура Джинджолия, с 1 января по сегодняшний день общее потребление электроэнергии в республике составило 207 млн 186 тыс. кВт/ч. Из них чуть больше 38 млн кВт/ч мы получили со стороны ИнгурГЭС, 163 млн 800 тыс. кВт/ч – со стороны России и 5 млн 355 тыс. кВт/ч – СухумГЭС.

По его словам, уровень потребления при сегодняшних возможностях все еще остается высоким.

«Влияет ли майнинг криптовалют на наше потребление? Да, влияет!» – сказал Джинджолия.

На незаконный майнинг криптовалют уходит от 25 до 27 мегаватт ежесуточно, с сожалением констатировал глава «Черноморэнерго».

«При нынешнем уровне потребления обеспечить страну электричеством получится только до 15-17 февраля», – считает Джинджолия.

В целях усиления борьбы с майнингом и незаконным присоединением к электросетям «Черноморэнерго» во всех районах и городах Абхазии будут созданы оперштабы. Соответствующее распоряжение подписал и.о. президента Валерий Бганба.

МВД поручено оказывать всяческое содействие местным оперштабам.

Об этом сообщает Апсныпресс.