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Абхазия Информ

РЕТРО-ПОЕЗД «СОЧИ» СНОВА ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ: НОВЫЙ СЕЗОН СТАРТУЕТ В АПРЕЛЕ

Новости Вторник, 28 января 2025 21:59
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РЕТРО-ПОЕЗД «СОЧИ» СНОВА ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ: НОВЫЙ СЕЗОН СТАРТУЕТ В АПРЕЛЕ

Сухум. 28 января 2025. Абхазия-Информ. Туристический поезд «Сочи» снова возвращается на маршрут. Уже 30 апреля он начнет курсировать между Туапсе, Сочи и Гагрой. Сезон продлится до 7 октября, сообщили в пресс-службе РЖД.

«Сочи» – это ретро-поезд, стилизованный под эпоху 1970-80-х годов. Он может вместить до 386 человек. За сезон 2024 года поезд перевез около 55 тысяч пассажиров, а было организовано около 5 тысяч экскурсий. Среди них самой популярной остается путешествие к озеру Рица.

Процедура паспортного контроля на российско-абхазской границе проходит прямо в вагоне, без необходимости покидать поезд.

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Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 28 января 2025 22:02

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