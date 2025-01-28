РЕТРО-ПОЕЗД «СОЧИ» СНОВА ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ: НОВЫЙ СЕЗОН СТАРТУЕТ В АПРЕЛЕ

Сухум. 28 января 2025. Абхазия-Информ. Туристический поезд «Сочи» снова возвращается на маршрут. Уже 30 апреля он начнет курсировать между Туапсе, Сочи и Гагрой. Сезон продлится до 7 октября, сообщили в пресс-службе РЖД.

«Сочи» – это ретро-поезд, стилизованный под эпоху 1970-80-х годов. Он может вместить до 386 человек. За сезон 2024 года поезд перевез около 55 тысяч пассажиров, а было организовано около 5 тысяч экскурсий. Среди них самой популярной остается путешествие к озеру Рица.

Процедура паспортного контроля на российско-абхазской границе проходит прямо в вагоне, без необходимости покидать поезд.