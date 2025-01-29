ДМИТРИЙ МАРШАН ПРИГЛАСИЛ ЭЛЛУ ПАМФИЛОВУ НА ВЫБОРЫ
Сухум. 29 января 2025. Абхазия-Информ. Состоялся телефонный разговор председателя ЦИК Республики Абхазия Дмитрия Маршан с его коллегой председателем ЦИК Российской Федерации Эллой Памфиловой.
Элла Памфилова поблагодарила Дмитрия Маршан за приглашение на выборы президента Республики Абхазия, назначенные на 15 февраля 2025 года в качестве международного наблюдателя, а так же заверила в том, что в случае изменения избирательного законодательства Республики Абхазия в части сроков образования избирательных участков за пределами территории Республики Абхазия и формирования их составов, то ЦИК России готов оказать организационно-техническое содействие Посольству Республики Абхазия в Российской Федерации в открытии дополнительных участков на территории России.
Последнее от Super User
- РЕТРО-ПОЕЗД «СОЧИ» СНОВА ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ: НОВЫЙ СЕЗОН СТАРТУЕТ В АПРЕЛЕ
- АСТАМУР КАЦИЯ – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ТУРНИРА EGYPT J30 GIZA
- СОЦИАЛЬНОГО ПЕРЕТОКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МОЖЕТ ХВАТИТЬ ТОЛЬКО ДО СЕРЕДИНЫ ФЕВРАЛЯ
- В ТПП ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
- ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ