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Абхазия Информ

ДМИТРИЙ МАРШАН ПРИГЛАСИЛ ЭЛЛУ ПАМФИЛОВУ НА ВЫБОРЫ

Новости Среда, 29 января 2025 21:43
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ДМИТРИЙ МАРШАН ПРИГЛАСИЛ ЭЛЛУ ПАМФИЛОВУ НА ВЫБОРЫ

Сухум. 29 января 2025. Абхазия-Информ. Состоялся телефонный разговор председателя ЦИК Республики Абхазия Дмитрия Маршан с его коллегой председателем ЦИК Российской Федерации Эллой Памфиловой.

Элла Памфилова поблагодарила Дмитрия Маршан за приглашение на выборы президента Республики Абхазия, назначенные на 15 февраля 2025 года в качестве международного наблюдателя, а так же заверила в том, что в случае изменения избирательного законодательства Республики Абхазия в части сроков образования избирательных участков за пределами территории Республики Абхазия и формирования их составов, то ЦИК России готов оказать организационно-техническое содействие Посольству Республики Абхазия в Российской Федерации в открытии дополнительных участков на территории России.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 29 января 2025 21:46

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