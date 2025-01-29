ДМИТРИЙ МАРШАН ПРИГЛАСИЛ ЭЛЛУ ПАМФИЛОВУ НА ВЫБОРЫ

Элла Памфилова поблагодарила Дмитрия Маршан за приглашение на выборы президента Республики Абхазия, назначенные на 15 февраля 2025 года в качестве международного наблюдателя, а так же заверила в том, что в случае изменения избирательного законодательства Республики Абхазия в части сроков образования избирательных участков за пределами территории Республики Абхазия и формирования их составов, то ЦИК России готов оказать организационно-техническое содействие Посольству Республики Абхазия в Российской Федерации в открытии дополнительных участков на территории России.